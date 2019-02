von Jörg-Dieter Klatt

VS-Tannheim (jdk) Mit ihrem Jubiläumsprogramm "Die Welt ist bekloppt und wir auch!" startet das Duo Thomas Moser und Frank Blom einen gewaltigen Angriff auf die Lachmuskulatur ihrer Zuhörer am Samstag, 23. März. Während schon ab 18.30 Uhr die Plätze in der Tannheimer Festhalle eingenommen werden können, übernehmen ab 20 Uhr die Schwertgosch Thomas Moser und der Frauenversteher Frank Blom die Mikrophone.

Einen Aufreger nach dem anderen wird Meister Moser ins Publikum feuern, wobei jedes Blutdruckmessgerät bis an seinen Anschlag strapaziert wird. Mit dem Ohr an Volkes Stimmung schnappt er immer wieder das auf, was die Leut "uffregt", und schießt es in einem wahren Stakkato von Wortprojektilen in den Saal. Trottel, Naivling und Parodist Frank Blom ergänzt dieses Feuerwerk der Satire mit seinen Einwürfen, so dass kein Augen trocken bleiben dürfte. Beide verstehen sich als eine "explosive und geniale Mischung auf der Bühne", was sicherlich die Hallenkapazität wieder zum Bersten bringen wird. Die "Villinger Kumedie" lädt damit abermals ein, sich einfach nur zurückzulehnen, abzuschalten und im tiefsten Innern zu denken: "Rächt hänse widder g'hett!"

Die Veranstaltung findet am 23. März in der Festhalle Tannheim statt. Vorverkauf über die Ortsverwaltung Tannheim oder das Reinigungszentrum Heinzmann, Niedere Straße 53, Telefon (07721) 2 53 86 oder unter th.moser@gmx.de. Die Bewirtung übernimmt das DRK Tannheim. Der Eintrittspreis beträgt 16 Euro im Vorverkauf und 18 Euro an der Abendkasse.