Die Autowelt Schuler vereint Expertise aus ganz Deutschland vor Ort und veranstaltet vom 28 bis 30 März die Profi-Tage im Nutzfahrzeugzentrum am Standort Max-Planck-Straße: 15 Ausrüster für spezielle An- und Umbauten zeigen clevere Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen.Weit mehr als die Hälfte aller Nutzfahrzeuge werden nach der Anschaffung für die spezifischen Anforderungen umgebaut, erläutert Michael Rüffer, Leiter Nutzfahrzeuge der Autowelt Schuler. Einige Umbauten seien ab Werk bestellbar, für den überwiegenden Teil arbeitet Volkswagen aber bundesweit mit 200 zertifizierten Premium-Partnern zusammen.Die Liste der Möglichkeiten ist fast unendlich: Kühlfahrzeuge für Lebensmitteltransporte, Regaleinbauten für unterschiedliche Handwerker, Spezialfahrzeuge für Forst- und Landwirtschaft, Einsatzfahrzeuge für Polizei, Notarzt, Feuerwehr oder Katastrophenschutz, Fahrgestelle mit Kipperaufbau, Camping- und Freizeitfahrzeuge oder Fahrzeuge für den Personentransport in all seinen Facetten – die Experten sind für praktisch jede Variante gerüstet.Die Spezialfirmen präsentieren in der Autowelt Schuler die besten Lösungen und zeigen die Möglichkeiten auf, die passende individuelle Ertüchtigung des Fahrzeugs für die jeweiligen Einsatzzwecke zu erreichen.