Auf Partner-Kurs in der Ortenau: Die Vorstände der Volksbank Schwarzwald-Baar-Hegau, von links: Ralf Schmitt, Vorsitzender Joachim Straub und Daniel Hirt. Bild: Marcel Jud | Bild: Marcel Jud

Die Volksbank in der Ortenau eG und die Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau wollen ihre Kräfte bündeln und sich zusammenschließen. Beide Banken, die nach eigenen Angaben zu den größten Genossenschaftsbanken in Baden-Württemberg zählen, haben eine vergleichbare Geschäftsausrichtung, sie sind wirtschaftlich sehr erfolgreich und verfügen über eine stabile Vermögensbasis. Dies seien wichtige Voraussetzungen, um einen Zusammenschluss ins Auge zu fassen, so eine Sprecher.

Am 21. Januar 2020 haben die Aufsichtsräte beider Banken die Vorstände beauftragt, einen Zusammenschluss der beiden Banken zu sondieren“, heißt es in einer Mitteilung vom 22. Januar. Bei positivem Verlauf der Gespräche sollen die notwendigen Vorbereitungen für eine Fusion im Jahr 2020 getroffen werden. Ziel sei es, die Sondierungsgespräche noch im März abzuschließen. Die Mitglieder der Vertreterversammlungen der beiden Volksbanken werden nach erfolgreicher Sondierung im Rahmen regionaler Vertreterveranstaltungen frühzeitig und umfassend informiert.



Vorstand und Aufsichtsrat erwarten, durch einen Zusammenschluss die gute

Marktstellung in den jeweiligen Regionen weiter auszubauen, weitere bedeutende

Wachstumschancen zu generieren und damit Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit nachhaltig zu sichern.



Kommt es zum Zusammenschluss, werden die beiden Genossenschaftsbanken gemeinsam von über 115 000 Mitgliedern getragen und haben zusammen 970 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die addierte Bilanzsumme beträgt dann rund 8,1 Milliarden Euro.

Die Volksbank Schwarzwald-Baar hat bereits einmal vergeblich versuct, mit der auch in Schwenningen ansässigen Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar zusammenzurücken.