Ein schmuckes Vereinsheim, eine schöne Außenanlage mit einem Vogelhaus, aus dem die Vögel ganzjährig in die großzügig gestaltete Voliere fliegen können sowie ein Biotop zieren das Gelände des Vereins für Vogelfreunde und Vogelschutz entlang der Obereschacher Straße. Und wenn dieses Jahr die Blumenwiese fertiggestellt wird, um Insekten anzulocken, scheint die heile Welt perfekt. Doch diese heile Welt hat seit der Jahreshauptversammlung am Freitagabend einen Knick bekommen. Schon lange Zeit war bekannt, dass Elsa Rösch nach 16 Jahren ihr Amt als Kassiererin abgibt. Dem Vorstand ist es jedoch trotz intensiver Suche nicht gelungen, einen Nachfolger für eines der wichtigsten Ämter im Verein zu finden. Auch bei der Jahreshauptversammlung blieb der Posten unbesetzt. Die Führungscrew des Vereins muss nun weiter auf die Suche gehen, um in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung einen Kandidaten präsentieren zu können.

Ein weiteres Problem hat der rund 260 Mitglieder starke Verein im Jugendbereich. Durch die hohe Altersstruktur sei es wichtig, junge Mitglieder zu gewinnen. „Wir haben noch keinen richtigen Weg gefunden, wie wir da ansetzten können. Es ist schwierig, bei den Jugendlichen das Interesse für den Vogelschutz zu wecken“, so der Vizevorsitzende Joachim Glökler. Selbst beim Ferienprogramm habe es keine einzige Anmeldung gegeben.

Glökler fordert neue Nistkästen

Auch die laufenden Kosten für die Vereinsanlage, die Futterherstellung, für Nistkästen und Vogelhäuser belasten das Vereinskonto. Glöckler stellte deshalb den Antrag, den Jahresmitgliedsbeitrag ab 2021 von zehn Euro auf 13 oder 15 Euro zu erhöhen. Die Mitgliederversammlung stimmte mehrheitlich für eine Erhöhung des Beitrages auf 13 Euro. Zu den Aufgaben außerhalb des Vereinsgeländes gehört auch das Reinigen und Pflegen der Nistkästen in der Region. „Einst hat uns die Stadt Villingen-Schwenningen 400 Nistkästen übergeben, von denen es jetzt nur noch 250 gibt“, so Glökler. Er sehe die Stadt in der Pflicht, neue Nistkästen zur Verfügung zu stellen. „Es ist bekannt, dass die Vogelpopulation sinkt und da müssen wir dagegenwirken“, fordert Glökler.

Halbes Jahrhundert für den Vogelschutz

Eine besondere Ehrung und ein Vogelhäuschen gab es für Manfred Lipa. Er wurde für stolze 50 Jahre Mitgliedschaft im Verein geehrt.