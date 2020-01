Villingen-Schwenningen Enkeltrick in zwei Fällen ohne Erfolg Das könnte Sie auch interessieren

Der erste Anruf kommt am Freitag. In schlechtem Deutsch wird dem Villinger Volker Benedikt angekündigt, er habe 67 000 Euro gewonnen. Das Geld werde mit einem Geldtransport am Montag direkt in die Villinger Südstadt gebracht. Er müsse die Transportkosten von 500 Euro auf elektronischem Weg bezahlen. Jedoch soll er den Betrag nicht überweisen, sondern dem Boten, der die Summe bringt, eine Bankkarte aushändigen, der die Summe über ein tragbares Gerät abbucht. Das ist neu.

Benedikt geht nicht darauf ein, zeigt den Fall bei der Polizei an. Dort wird ihm mitgeteilt, dass es sich um einen erweiterten Enkeltrick handele, denn auch in diesen Fällen muss das Geld einem Boten ausgehändigt werden. Ein Polizeisprecher sagte auf Anfrage, dass die Polizei über solche Betrugsfälle informiert werden solle. „Wenn es möglich ist, fahren wir auch einen Einsatz.“ Ob es dazu komme, werde von Fall zu Fall entschieden. Benedikt wurde am Montag noch ein zweites Mal angerufen. Da hatte sich die vermeintliche Gewinnsume aber schon auf 39 000 Euro minimiert.

Benedikt will vor dieser dreisten Methode warnen. Er befürchtet vor allem, dass es nicht bei einem Schaden von 500 Euro bleibt, sollte man den Betrügern seine Bankkarte überlassen. Bei solchen Transaktionen könnten schließlich auch die Informationen auf der Karte ausgelesen werden.