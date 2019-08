von Roland Dürrhammer

VS-Villingen – Es war ein Fest, an das man sich in Villingen noch lange erinnern wird. Das Baustellenfest im Herzen der Stadt, am Rande der Rietstraße, wo es derzeit durch die Sanierung für die Kunden und Passanten, sowie für die Einzelhändler noch einige Einschränkungen gibt. Mittelpunkt des Geschehens war der Latschari-Platz, um das sich das Fest abspielte.

Ein sonniger, nicht zu heißer Samstag und von 11 Uhr bis 18 Uhr fast durchgehend gefüllte Tische und Bänke, waren der Lohn für die vierwöchige Vorbereitungszeit durch die Einzelhändler in der Riet- und Brunnenstraße, der Industrie-und Handelskammer und der Wirtschaftsförderung VS. Es war einiges geboten am Samstag.

Ein Zumba-Aufführung unter der Leitung von Kristina Ziegler (Dritte von links) gab es auf der Bühne beim Baustellenfest auf dem Latschari-Platz.

Nicht nur auf der Bühne bei den Zumba-Vorführungen und der musikalischen Unterhaltung mit DJ: Maurizio LA Torre und der Band „roots Caravan“ aus Augsburg, sondern auch in den einzelnen Geschäften, die sich an der Schnitzel-Baustellenjagd für die Kinder beteiligten.

„Wir konnten 22 Einzelhändler in der gesamten Innenstadt für die Schnitzeljagd gewinnen, die sich eine Aufgabe für die Baustellenjäger ausdachten“, sagt Kerstin Jennessen, die zusammen mit Simone Made und Anne Wilde die Baustellenjagd organisierte. An Schutzhelmen und blaugrauer Warnwesten waren die teilnehmenden Händler zu erkennen.

Mit einem Plan in der Hand gingen die Kinder, begleitet von den Eltern, auf zur Baustellenjagd. Da galt es vor Morys Hofbuchhandlung einen Schatz im aufgeschütteten Baustellsand zu finden und bei City´s Fashion die Höhe einer Kaktee zu schätzen.

„Wer hat das Buch Pippi Langstrumpf geschrieben?“ war die Frage in der Buchhaltestelle. Wieviel Nägel sind im Glas musste beim Schilling in der Oberen Straße geschätzt werden. Diese und viele weiter Aufgaben waren für die Kinder zu lösen.

Die Einzelhändler boten teils noch zusätzliche Aktionen in ihren Geschäften an und zeigten sich zufrieden, trotz der nicht unerheblichen Beeinträchtigungen während der Bauphase.

„Wir haben uns auf einen geringeren Umsatz vorbereitet und den Wareneinkauf reduziert“, sagt Stefan Kleyling von Grieshaber Uhren, der auch gegenüber das Ladengeschäft Zoom betreibt.

Im Zoom, das überwiegend von Laufkundschaft lebe, sei das Impulsgeschäft ausgeblieben, während man sich im Hauptgeschäft auf die Stammkundschaft verlassen konnte. „In Aussicht auf eine schöne, moderne Einkaufsstraße, werden wir die derzeitigen Einschränkungen gut verkraften“, so Kleyling.

Genauso sieht es auch Bernhard Scheller von City´s Fashion. „Die Beeinträchtigungen habe ich mir schlimmer vorgestellt und die Baufirmen zeigen sich sehr kooperativ“, sagt Scheller, froh darüber, dass seine Versorgungsleitungen sich auf der Rückseite seines Hauses befinden.

Dass immer genügend Platz für die Passanten sei, lobt Eva Kratschmer vom Morys Hofbuchhandlung. „Ich bin sehr zufrieden, wie es mit den Arbeiten vorangeht und freue mich, wenn alles fertig ist“.

Gefreut haben sich auch die vielen Besucher des Bastellenfestes. Zum einem über das Angebot der Food Trucks, dem Getränkeangebot und an den fünf Plätzen des Schachclubs Villingen, die immer durchgehend besetzt waren.

„Es macht viel Spaß hier, tolles Essen und gute Musik. Das kann man ruhig öfters machen“, sagt Alexander Weißer. Zuversichtlich ist auch Reinhard Wollenweber, wenn die Rietstraße fertig ist.

„Was man jetzt schon sieht zeigt, dass die Rietstraße richtig schön werden wird und es war gut, dass das Baustellenfest organisiert wurde“. Normalerwiese sieht man Sina Gienger auf vielen Festen, wenn sie für das Wohl der Gäste sorgt. Am Samstag war sie selbst Gast und begeistert vom Baustellfest.

„Es war eine gute Idee mit dem Fest und es ist toll, dass auch während den Ferien etwas geboten wird“. Gut gelaunt streifte auch Rainer Böck über das Fest.

„Es ist immer schön, wenn in der Stadt etwas los ist und wenn alles fertig ist, müssen wir ein großes Fest feiern“, sagt Böck.

