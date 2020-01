18 Mitarbeiter sind betroffen. Ihnen wurde eine Weiterbeschäftigung ihn Ulm angeboten. Es geht aber bereits auch um Abfindungen. Die Kurzarbeit läuft in den nächsten Wochen weiter

Die Wieland-Werke mit Hauptsitz Ulm feiern in diesem Jahr ihr 200-jähriges Bestehen. Der Belegschaft in der Niederlassung Villingen ist aber aktuell wenig nach Feiern. Sie arbeiten seit September kurz. Für weitere Unruhe bei den Beschäftigten in