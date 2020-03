Seit mehr als drei Jahren befinden sich Bernhard und Werner Leute nun auf Weltreise. Die zwei bekannten Villinger Brüder machen jedoch nicht irgendeine Weltreise auf dem Landweg, oder in der Luft. Vielmehr sind sie auf einem Segelboot unterwegs und haben das Steuer selbst in der Hand. Der Startschuss fiel am 9. Januar 2017. Damals legten sie mit ihrem Boot, der Black-Forest, wie sie ihr Boot genannt haben, in Pisa ab.

Vorbei an Frankreich und Spanien ging es über das Mittelmeer in Richtung Afrika und dort der Küste entlang nach Süden. Im Februar 2018 überquerten sie den Atlantik nach Brasilien und erreichten zwei Jahre nach dem Start Kap Hoorn (wir berichteten).

Anfang 2019 stoßen Bernhard (links) und Werner Leute auf ihrem Segelschiff ‚Black-Forest‘ auf die erfolgreiche Umsegelung von Kap Hoorn an. | Bild: Werner Leute

Höhepunkte: Jetzt, ein weiteres Jahr später, sind die Leute-Brüder nach insgesamt 40.000 Segelkilometer in Panama angekommen. Seit unserem letzten Bericht sind die Weltreisenden entlang der Küste von Patagonien, Chile, Peru und Equador in Richtung Norden gesegelt und viele Eindrücke gesammelt.

Gut gemeint, Umsetzung mangelhaft: Mülltrennung in auf der Insel Gonzales vor Panama. | Bild: Werner Leute

„Die Höhepunkte waren für uns Patagonien, Chile mit seiner Atacamawüste„, berichtet Werner Leute gegenüber dem SÜDKURIER aus der Ferne. Immer wieder unternehmen die Reisenden auch Reisen ins Landesinnere.

Geysir in Chile. | Bild: Werner Leute

„Und Panama mit Las Perlas„, fügt er hinzu. Dort haben die Villinger auch Weihnachten und Neujahr verbracht. „Am Lagerfeuer mit Langzeitseglern aus aller Welt“, erzählt Werner Leute.

Wantenbruch: Weniger gut in Erinnerung ist Werner Leute die geplante Überfahrt von Chile nach Nuku Hiva, eine kleine Insel im südlichen Pazifik, die zu Französisch-Polynesien gehört. 4200 Seemeilen lagen vor ihnen, was knapp 8000 Kilometer entspricht. Am 21. Oktober 2019 ging es los, die Black Forest war voll gepackt mit Vorräten.

Vor der Überfahrt in die Südsee wird in Chile der Proviant aufgefüllt. | Bild: Werner Leute

„Doch nach 1200 Seemeilen, am 31. Oktober, passierte es“, schreiben die Segler. An diesem Morgen drehte der Wind auf Nordost. Die Brüder schwenkten das Segel, um wieder auf Kurs zu kommen. Bei diesem Manöver riss ein Drahtseil am Segelmast, welches daraufhin Löcher in das Segel schlug. „So konnten wir nicht weiter in die Südsee segeln“, berichtet Werner Leute. Durch eine notdürftige Reparatur gelang es den beiden, wieder zurückzusegeln.

In luftiger Höhe muss das gerissene Drahtseil repariert werden. | Bild: Werner Leute

Am 7. November erreichten sie schließlich den sicheren Hafen in Salinas in Equador. „Der Wantenbruch hat die Reise verändert.“ Eigentlich war geplant, vorbei am australischen Kontinent in Richtung Asien zu reisen.

So geht es weiter: „Wir haben nun vor, über Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador und Guatemala nach Mexiko zu segeln“, so Werner Leute. Aber nach vier Jahren sei es dann wieder einmal Zeit, daheim vorbei zu schauen, kündigt er an. Dann kann er auch wieder gute, deutsche Backwaren genießen, die schon ab und zu vermisse, obwohl er als Bäcker sich auch selbst leckere Brote backen kann.

Das Essen kommt häufig frisch aus dem Meer, so wie hier bei der geplanten Überfahrt in die Südsee. | Bild: Werner Leute

„Manchmal wird das Heimweh stärker, manchmal denkt man gar nicht daran“, so Leute, der sich immer wieder gerne an das Villinger Städtle erinnert. „Neue Ziele und Orte zu entdecken ist jedoch nach wie vor interessant für uns.“ Und das Boot? Es sei wie ein Haus, an dem es immer was zu tun gibt. „Natürlich hinterlassen so viele Meilen ihre

Spuren“, blickt Leute zurück. Mittlerweile sind Segel und Wante repariert und die Weltumsegler können weiter die Inselwelt vor Panama erkunden.

Das Segel wird nach der Ankunft in Equador wieder geflickt. | Bild: Werner Leute

Zu den Personen: Die Brüder Werner und Bernhard Leute sind in Villingen wohlbekannt. Bereits 1987 hatte Werner Leute zusammen mit seinem Vater das beliebte Café am Riettor eröffnet. Im Jahr 2000 übernahm er die 1888 von Emil Leute in der Niederen Straße gegründete Backerei von seinem Onkel Herbert Leute. 2004 stieg Bernhard Leute in den Betrieb ein und wurde von seinem Bruder eingelernt. Kultstatus erlangte auch ihr Wurststand am Riettor. Immer samstags war dieser ein beliebter Treffpunkt für viele Villinger.

2014 musste Werner Leute die Bäckerei in der Niederen Straße aus familiären Gründen schließen. Ende 2016 ging er in den Ruhestand und schloss auch das Café am Riettor.