von Rüdiger Fein

Villingen-Schwenningen – Man kennt sie, die Vogelfreunde aus Villingen, und man besucht Jahr für Jahr immer wieder gerne das Sommerfest an der Obereschacher Straße. Kaum einer aber weiß, dass es die Vogelschützer bereits seit 89 Jahren gibt – und so steht bald ein runder Geburtstag ins Haus. Der aus einem 1929 gegründeten Kanarienzuchtverein hervorgegangene „Verein für Vogelfreunde und Vogelschutz Villingen und Umgebung“ – so die korrekte Bezeichnung für den Verein, dessen aktuell 260 Mitglieder sich mit ganzer Kraft dem Vogelschutz widmen – wird 90 Jahre alt.

Emeli Haist, hier mit Opa Lothar Rösch, hat an elf von zwölf Versammlungen teilgenommen und erhielt dafür eine Urkunde.

Ohne die Vogelschützer wäre die Welt in und um Villingen-Schwenningen herum wohl um ein wesentliches Stück funktionierende Natur ärmer. Mehr als 400 Nistkästen wurden im Laufe der Jahre von den Mitgliedern ausgebracht und Jahr für Jahr gereinigt, repariert oder durch neue Kästen ersetzt. Damit leistet der Verein einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der Natur und zur Pflege der Biodiversität. In einer Welt, in der Themen wie Bienensterben und ein deutlicher Rückgang an heimischen Insekten und Singvögeln Jahre brauchen, um in der Politik anzukommen, scheint dieses Engagement wichtiger denn je.

Aber nicht nur Nistkästen werden gebaut und betreut, auch die Fütterung der kleinen Piepmätze liegt den Vogelschützern am Herzen. Insbesondere für die Winterfütterung wird viel Zeit und Geld investiert. So finden sich jedes Jahr Mitglieder und ehrenamtliche Helfer im Vereinsheim an der Obereschacher Straße ein, um gemeinsam Winterfettfutter für Wildvögel herzustellen.

Bei der jüngsten Versammlung berichtete der langjährige Vorsitzende Rudi Rösch von arbeitsintensiven Terminen, aber auch davon, dass die Geselligkeit und das Miteinander ebenso stark gepflegt werden. Alle zwei Wochen trifft man sich im Generationentreff, gemeinsame Ausflüge sind ebenso an der Tagesordnung wie das beliebte Kinderferienprogramm, das immer überbucht ist, wie Schriftführerin Elke Käding berichten konnte. Besonders beliebt ist auch das Sommerfest, dessen Erlös allerdings auch dringend benötigt wird, um die vielen Aktionen und Aktivitäten zum Schutz der Vögel finanzieren zu können. Glücklicherweise habe man keine finanziellen Sorgen, sondern stehe finanziell auf einer gesunden Basis, so die erste Kassiererin Helga Haist in ihrem Bericht. Die Kassenprüfer bescheinigten ihr eine stets korrekte Kassenführung. So war die Entlastung des amtierenden Vorstands nicht nur eine reine Formsache, vielmehr spendeten die anwesenden etwa 40 Mitglieder dem gesamten Vorstand viel Beifall für die gute Vereinsführung.

Bei den anschließenden Wahlen galt es, die zweite Kassiererin Monika Grube und die zweite Schriftführerin Manuela Lauenroth in den Ämtern zu bestätigen und mit Joachim Glökler einen neuen Mitstreiter in das Amt des zweiten Vorsitzenden zu wählen. „Ich bin kein Einfacher und lege schon mal den Finger in die Wunde“, erklärte Glökler, als er sich den Mitgliedern vorstellte. Er versprach aber auch, dass er sich nach einer Übergangszeit voll für die Belange des Vereins einsetzen werde. Aktuell könne er aus privaten Gründen nur mit halber Kraft fahren, aber er sehe es als eine der wichtigsten Aufgaben an, der drohenden Überalterung des Vereins entgegenzuwirken.

Das zweite neue Gesicht in der Vereinsführung ist Josef Gutekunst aus Rietheim, der zum Beisitzer gewählt wurde. Anschließend konnte Rudi Rösch knapp 40 zum Teil persönlich anwesenden Mitgliedern für ihre langjährige Mitgliedschaft danken und jedem eine Urkunde überreichen.