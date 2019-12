von Rüdiger Fein

Supercalifragilisticexpialigetisch – dieses Zauberwort sollte man sich merken, denn es wird am kommenden Samstag in der Hoptbühlhalle in Villingen-Schwenningen eine entscheidende Rolle spielen. Dort ist nämlich am Samstag, 21. Dezember, um 18 Uhr wieder Zirkus angesagt. Der Zirkus Confetti, eine Abteilung des Turnvereins 1848 Villingen, hat seinen großen Auftritt und in diesem Jahr lautet der Titel der Aufführung „Mary Poppins“. Und wer Mary Poppins kennt, der kennt auch das Zauberwort Supercalifragilisticexpialigetisch.

Bunt und akrobatisch

Und genau so verwirrend, bunt und akrobatisch spannend wie das Zauberwort vermuten lässt, soll es auch wieder zugehen auf der Bühne der Hoptbühlhalle, wenn mehr als 80 kleine und große Tänzer und Akrobaten die Geschichte der Mary Poppins auf die Bühne bringen.

Sie sind die Hauptdarsteller: Von links Jennifer Morlang, Diana Weizel, Erika Schmidt, Jessica Baum, Diana Anhalt, Nadja Kononjuk und Nastja Sinyavskiy. | Bild: Bild: Eiternik

„Wir haben in diesem Jahr viele junge Neuzugänge und für einige wird es der erste Auftritt überhaupt sein“, erzählt Larissa Eiternik, die Abteilungsleiterin des Zirkus Confetti. Außerdem seien es mehr geworden, man übe jetzt in drei Gruppen.

Trainiert wird in drei Gruppen

In einer Gruppe verfeinern die Akrobaten ihr Können und in den jetzt zwei Anfängergruppen kann man besser mit den oft noch jungen Zugänge arbeiten. So könne man je nach Leistungsstufe besser auf die jungen Akrobaten eingehen, sagt Larissa Eiternik, die seit einigen Monaten von drei gelernten Trainerinnen unterstützt wird. Nadja Kononjuk, Carina Eberlein und Laura Schell haben jetzt den Trainerschein und entlasten sie bei den Vorbereitungen.

Welche Schläppchen passen? Larissa Eiternik hat den großen Überblick ist Ansprechpartnerin für alle großen und auch kleinen Sorgen der jungen Akrobatinnen. | Bild: Rüdiger Fein

Die meisten Kostüme selbst entworfen und genäht

Am Samstag dürfen sich die Zuschauer in der Halle auch wieder über viele bunte, von den Eltern der Darsteller meist selbstentworfene und genähte bunte Kostüme freuen. Ob Pinguin, Blume oder Schmetterling, alles ist mit viel Liebe zum Detail gestaltet.

Wie stellt man wilde Wasser auf der Bühne dar? Die vier jungen Akrobatinnen machen es vor. | Bild: Rüdiger Fein

Erfolgreich bei deutschlandweitem Wettbewerb

Auch in diesem Jahr war der Zirkus Confetti bei deutschlandweiten Wettbewerben erfolgreich. Beim Tanzwettbewerb hat man Gold geholt und sich gleichzeitig für die deutschen Meisterschaften qualifiziert. Einen besonderen Preis gewann Laura Schell. Sie ist zu einem Schnupperkurs in die Zirkusschule nach Berlin eingeladen.