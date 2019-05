von Roland Dürrhammer

Zu einer Informationsveranstaltung hatte das Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten über den Ausbau und Neugestaltung der Westeinfahrt im Stadtbezirk Villingen eingeladen. Dies betrifft die Kreuzung Goldenbühlstraße/Wieselsbergstraße/An der Schelmengaß/Mönchweiler Straße. Auch ging es um die Erneuerung der Fahrbahndecke der Wieselsbergstraße ab dem Kreuzungsbereich bis zur Auffahrrampe zur Bundesstraße 33. Rund 25 Anwohner und Unternehmer nutzten die Möglichkeit im Matthäus-Hummel-Saal, sich über den aktuellen Stand der Baumaßnahmen zu informieren und Anregungen vorzubringen. Rede und Antwort standen hierzu Bauleiter Günther Friesch, Baustellenkoordinator Volker Bachert und Susanne Orlowski von der Wirtschaftsförderung.

Arbeiten in der Goldenbühlstraße kommen gut voran

Friesch berichtete vorab über den aktuellen Baufortschritt in der Goldenbühlstraße. „Wir sind derzeit soweit, dass wir demnächst den Bereich von der Vockenhauser Straße bis zur Pforzheimer Straße abschließen werden“, so Friesch. Anlass für die Neugestaltung war der teilweise schlechte Unterbau der vielbefahrenen Straße und hoffnungslos veraltete Lichtsignalanlagen.

„Die Kreuzungen werden barrierefrei ausgebaut und wir haben eine durchgängige Radwegverbindung gemacht,“, sagte Friesch zu den wesentlichen Zielen der Baumaßnahme. Bereits im letzten Jahr seien die Kanäle erneuert worden und Gas-, Wasser- und Elektroleitungen auf der gesamten Strecke würden erneuert. Eine gute Nachricht hatte Fleisch zum Zeitplan der Baumaßnahme. „Ich kann im Vorhinein sagen, dass wir Zeit gewonnen haben und wir werden Anfang Oktober voraussichtlich fertig sein und nicht erst Ende November“, gibt Friesch bekannt.

Untergrund größtes Risiko

Mit dem großen Kreuzungsbereich Goldenbühlstraße/Wieselsbergstraße soll in der Kalenderwoche 23 begonnen werden. Dazu gehört auch die Verlegung der Gas- und Wasserleitungen, Kabelarbeiten einschließlich Verrohrung der Lichtsignalanlagen, Verlegung von Leerrohren für den Breitbandausbau und anschließender Montage der Lichtsignalanlagen. „Probleme könnte der Untergrund machen, weil wir nicht wissen, was alles da drin ist“, so Friesch. Dies sei das größte Risiko der gesamten Baumaßnahme.

Ab 11. Juni Vollsperrung

Die Kreuzung Goldenbühlstraße/Wieselsbergstraße/An der Schelmengaß/Mönchweiler Straße wird ab dem 1. Juli voll gesperrt. | Bild: Roland Dürrhammer

Ab dem 11. Juni wird es eine Vollsperrung von der Pforzheimer Straße bis zur Kreuzung geben und mit Baubeginn am 1. Juli dann eine Vollsperrung der Kreuzung Goldenbühlstraße/Wieselsbergstraße. In diesem Zusammenhang wird auch gleich die Fahrbahndecke der Wieselsbergstraße erneuert und an der Zufahrt zur B33 wird eine Querungshilfe für Fußgänger geschaffen. Die voraussichtliche Fertigstellung soll zusammen mit der Goldenbühlstraße am 2. Oktober erfolgen.

An der Zufahrt zur B33 wird die Verkehrsinsel umgebaut. Die Sperrung dafür erfolgt halbseitig mit einer Ampelregelung. Bei den abschließenden Asphaltarbeiten gleichzeitig mit der Goldenbühlstraße wird es für 14 Tage eine Vollsperrung geben. Die Umfahrung muss großräumig über den Habsburgerring erfolgen.

Für den Handel und die Gewerbebetriebe war es wichtig, Vorlaufzeit zu bekommen, um die Kunden zu informieren, auf welchem Weg sie die Betriebe erreichen können. Hierzu bietet die Wirtschaftsförderung Unterstützung bei der Beschilderung an. Baustellenkoordinator Volker Bachert steht für alle Fragen rund um die Baumaßnahme telefonisch zur Verfügung. Ob in einzelnen Bereichen eventuelle Park– und Halteverbote sowie Änderungen an den Ampelsteuerungen erfolgen, ergebe sich während der Arbeiten.