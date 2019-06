von Rüdiger Fein

Oftmals sind es die Neuwahlen, die die Jahreshauptversammlung eines Vereins spannend werden lassen. Oft finden sich für die zu besetzenden Ämter keine ehrenamtlichen Mitarbeiter, und so mancher Posten bleibt unbesetzt. Nicht so beim Ski-Club Villingen. Völlig unspektakulär und in Rekordzeit wurden alle bisherigen Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt, der 766 Mitglieder starke Traditionsverein kann sich auch in den kommenden zwei Jahren auf eine professionelle Führung verlassen. Lediglich Finanzverwalter Uwe Strittmatter kündigte an, beim nächsten Mal nicht mehr kandidieren zu wollen.

Er ist seit vielen Jahren aus dem Ski-Club Villingen nicht wegzudenken, der amtierende Vorstand Jochen Menath.

Aktuell aber konnte der Kassenchef von guten Zahlen berichten. Nach einer Konsolidierungsphase 2017 könne man sich für 2018 wieder über ein beachtliches Plus in der Kasse freuen, so Strittmatter. Dass man auf stabile Rücklagen zurückgreifen kann, sei aber auch notwendig, stünden doch insbesondere beim Heideschlösschen Investitionen an. Die Wasserversorgung sowie die Leitungen für Strom und Breitbandanbindung für das Haus wurden noch einmal überplant und für die neue Trasse, die jetzt 150 Meter länger werde, brauche man ebenso Geld wie für manche andere Maßnahme.

Dass sich der Verein auf viele Helfer verlassen kann, dokumentierte Harald Feldmeier, Hüttenwart des Heideschlössle, eindrucksvoll in einer lustigen Bilderschau. Positiv berichten konnte auch Thomas Mick, der für das Villinger Haus Verantwortung trägt. Immer mehr Schulklassen würden die oftmals leeren Wochenmitten füllen und so für zusätzliche Einnahmen sorgen, so Mick. Beim Thema Villinger Haus mahnte Uwe Strittmatter Vertragstreue an. Wer einen Aufenthalt bucht, der müsse die Rechnung auch vollumfänglich bezahlen, so der Kassenverwalter.

Die beiden Sportwarte Tobias Wenning und Thomas Huber wie auch Niklas Dilger, der von Edith Singer vertreten wurde, berichteten ausführlich über ihre Ressorts. Für die Radfahrer findet am 7. Juli wieder das Sechs-Stunden-Rennen statt, die neuen Radtrikots seien im Anmarsch, so Edith Singer. Über die Mitgliederehrung werden wir noch berichten.