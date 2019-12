Die Schultheatertage Schwarzwald-Baar-Heuberg steigen im Februar erstmals in der Doppelstadt. Die lokalen Akteure machen sich nun ein Bild von Raum und Technik im Theater am Ring.

Teilnehmer der Schultheatertage Schwarzwald-Baar-Heuberg, die im Februar zum ersten Mal in Villingen-Schwenningen stattfinden, durften jetzt in dem Theater-Workshop „On Stage“ das Theater am Ring, die Bühne und den großen Saal