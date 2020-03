In einer Zwickmühle befinden sich die Mitglieder des Villinger Sängerkreises. Einerseits wollen sie sich für ihr großes Festwochenende anlässlich ihres 125-jährigen Bestehens vorbereiten und für ihr Konzertprogramm proben. Aufgrund der Corona-Krise wurden allerdings vorerst alle Probentermine abgesagt.

Die Hauptversammlung wird vorerst die letzte Zusammenkunft der Mitglieder des Sängerkreises gewesen sein. Vorsitzender Karl-Heinz Kreyer ließ darüber abstimmen, ob die Probenaktivitäten vorübergehend eingestellt werden soll. Insbesondere die Oldies gehörten zur Risikogruppe der besonders gefährdeten Personen. Alle Mitglieder waren dafür. Damit fallen die Proben vorerst bis Ende März aus. Danach wolle man entscheiden, wie sich die Situation bis dahin entwickelt hat.

Für das anstehende Chorprojekt zum 125-jährigen Bestehen im November hat sich der Sängerkreis mit dem Männerchor 1887 Villingen zusammen geschlossen. Diese Symbiose hat, so Kreyer, neben der stimmlichen Verstärkung den Vorteil, dass der Sängerkreis künftig den Probenraum des Männerchors im Zeughaus mit nutzen wird. Bisher probten die Chöre des Sängerkreises im Fidelisheim. Durch den Umzug kann der Sängerkreis einiges an Mietkosten für die Raumnutzung einsparen.

Chorleiter Lukas Schmid appellierte an die Sänger, die aktuelle Corona-Situation zwar nicht zu unterschätzen, aber andererseits auch nicht in Panik zu verfallen. In seinem Rückblick auf das vergangene Jahr zeigte er sich zufrieden mit den Leistungen sowohl des Männerchors als auch des Frauenchors Just for femmes. „Ihr werdet immer besser“, lobte er. Beate Köngeter als Sprecherin des Frauenchors erwähnte die Auftritte der 49 Sängerinnen des vergangenen Jahres, darunter die Teilnahme an der Schwenninger Kulturnacht.

Eine erfolgreiche Promotiontournee haben die Voice Boys hinter sich. Mit dem Ziel, neue Chormitglieder zu gewinnen, gaben die Sänger in verschiedenen Villinger Lokalitäten eine Kostprobe ihres Könnens. Prompt wuchs die Zahl der Sänger um sieben neue Mitglieder, wie der Sprecher Uwe Kleimann sagte.

Von einer sinkenden Zahl der Fördermitglieder berichtete Schriftführerin Jutta Wichelhaus. Derzeit unterstützen noch 107 Mitglieder als Nichtsänger den Sängerkreis. Eine sinkende Prognose gibt es auch für den Schulchor der Bickebergschule, da die Zahl der Schulabgänbger höher ist als Erstklässler nachkommen werden.

Bei den Wahlen wurde die zweite Riege gewählt. Andreas Ehlert wurde als Vizevorsitzender bestätigt. Neue stellvertretende Schriftführerin ist Annett Rudat. Heike Flaig-Frizzi wurde als zweite Kassiererin und Siegfried Vollmer als zweiter Notenwart im Amt bestätigt. Als Beiträte wurden Beate Köngeter (Just for Femmes), Ralf Mackenroth (Voice Boys), Christiane Käser-Malik und Karl-Heinz Leukart gewählt. Kassenprüfer sind Monika Müller und Werner Klingele.

Am 7. und 8. November feiert der Sängerkreis Villingen sein 125-jähriges Bestehen mit einem zweitägigen Programm im Theater am Ring. Details stehen noch nicht fest. Wie der Vorsitzende Karl-Heinz Kreyer sagt, wird derzeit das Programm zusammengestellt. „Wir werden uns auf eine etwas andere Art präsentieren“, verriet er am Rande der Hauptversammlung.