Baustellen sind generell nicht allzu schön anzuschauen. Dazu sind sie meist laut und verursachen Staub und Dreck. Gerade in Fußgängerzonen stören sie das gemütliche Flair und sorgen bei Einzelhändlern und Gastronomen für Umsatzeinbußen. So ist das derzeit auch in der Villinger Rietstraße, wie eine SÜDKURIER-Umfrage vor einigen Tagen ergab. Doch die Villinger Cafe-Betreiber und Händler erweisen sich in dieser Ausnahmesituation als erfinderisch und machen das Beste aus der Situation. Zum Beispiel Cesare Gianotti vom Eiscafe Zampoli, er hat den kleinen Außenbereich, der ihm noch geblieben ist, mit fünf Blumenkästen verschönert.

Bild: Fröhlich, Jens

Die Kästen wurden vor rund zwei Wochen am Bauzaun aufgehängt und mit Geranien in verschiedenen Farben bepflanzt. Sie lassen den gestuhlten Bereich entlang des Bauzaunes spürbar gemütlicher und geschützter erscheinen. Damit die Blütenpracht noch möglichst lange hält, werden die Pflanzen jeden Abend vom Chef persönlich, oder von einem Mitarbeiter gegossen. Gelegentlich wird gedüngt. Dabei kommt ein handelsübliches Produkt zum Einsatz. Ein Umstieg auf kostenlosen Kaffeesatz und verbrauchtes Pulver ist jedoch angedacht. Davon hat Gianotti schließlich mehr als genug. Täglich könnte er die ganze Rietstraße damit versorgen. Wäre das vielleicht sogar eine weitere Idee, um die Einbußen durch die Baustelle auszugleichen?

Gianotti ist nicht der einzige Baustellenverschönerer. Auch beim Cafe Dammert und bei Morys Hofbuchhandlung erfreuen kleine Blumegefäße am Bauzaun die Passanten.