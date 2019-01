von SK

In der Stadt ist es bei Villinger Bürgern das Gesprächsthema in diesen Tagen: Die Narrozunft startet ein ganz besonderes Benefizprojekt, zur Verschönerung der Fassade der Zehntscheuer im Riet. Ergebnis soll ein Sahnehäubchen für dieses Schatzkästlein werden, anders ausgedrückt: Ein großer Narro-Umzug soll sich künftig an dem Gebäude von der Riet- in die Turmgasse winden und auch uninformierten Besuchern der Stadt klar machen, dass dies eine ganz besondere Adresse ist.

VS-Villingen Nach zwölf Jahren geht die goldene Ära Wöhrle zu Ende Das könnte Sie auch interessieren

Das stolze Vereinshaus der Villinger Narros ist nach dem über Jahre währenden Extrem-Einsatz bei der Sanierung des Anwesens längst in den Herzen der Bürger angekommen. Der trutzige Bau mit seiner wechselvollen Geschichte prägt die Annalen der Zunft nach der Jahrtausendwende. 850 000 Euro hat der größte Villinger Verein zwischen 2007 und 2013 in den Umbau der Zehntscheuer investiert. Dazu leisteten die Vereinsmitglieder über 20 000 freiwillige Arbeitsstunden, um das denkmalgeschützte Gebäude zu einem Schmuckstück der Stadt auszubauen.

Villingen-Schwenningen Historische Narrozunft: Der Herr des Brauchtums geht Das könnte Sie auch interessieren

Dass die Fassade vor sich hinbröckelt, war von Anfang an klar. Von Glanz und Gloria des Narros ist der aktuelle Zustand – oberflächlich gesehen – weit weg. Einfach nur strukturell sanieren und neu anstreichen, das wollten die Narros nicht. "Man soll erkennen, was da drin ist", sagt einer aus dem Organisationsteam des neuen Projekts, das bei der Hauptversammlung erstmalig öffentlich vorgestellt wird. Die schöne Narro-Idee, hinter der Fassaden-Aktion geht so: Bürger sollen für einzelne Figuren des Narro-Umzugs spenden. Für die verschiedenen Figuren – vom Narrovater über Mobile und Surhebel bis hin zum Wuescht – gibt es unterschiedliche Tarife. Einer der Initiatoren des Fassaden-Umzugs ist Hans-Jörg Fehrenbach. Das Vorhaben ist bereits umfänglich mit dem Denkmalamt abgesprochen, heißt es abschließend.