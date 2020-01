Villingen-Schwenningen vor 43 Minuten

Villinger Narren in Fribourg in Hochstimmung

16 Narren- und Musikvereine feiern dieses Wochenende beim Zähringer Narrentreffen in Fribourg in der Westschweiz. Die närrische Stimmung in der 80 000-Einwohnerstadt scheint bestens zu sein.