von uwe spille

Wer denkt im Sommer, wenn es Obst und Gemüse im Überfluss gibt, schon an Wirsing? Josef Brandstetter hat ihn derzeit dabei. "Der Sommerwirsing ist geschmacklich topp und knackig, der wächst wie wahnsinnig" – sagt's und legt ein gutes Dutzend des grünen Kohlgemüses, das große Mengen an Vitamin C enthält, auf seine Theke.

Alles braucht viel Wasser

Allerdings braucht der Wirsing fürs Wachsen reichlich Wasser. Wie alles derzeit. "Ich habe einen 17 Meter tiefen Brunnen", erläutert Brandstetter, der seinen Hof in der Ortenau betreibt. "Normal ist das Wasser einen Meter unter der Oberfläche. Derzeit allerdings ist es erst in drei Metern Tiefe zu finden", bringt er den Wassermangel bildlich auf den Punkt.

Tröpfchen für Tröpfchen

Mit einer Pumpe fördert Brandstetter rund 5000 Liter Wasser in der Stunde, womit er mittels Tröpfchenbewässerung seine Felder feucht halten kann. Dazu braucht es viele Meter Schlauchleitung, mit der das Wasser gezielt an die Pflanzen gebracht und damit effizientes Wässern möglich wird. "Ich brauche allein bei Erdbeeren je Hektar rund neun Kilometer Schläuche", verdeutlicht Brandstetter den Aufwand, der sich jedoch lohnt. Denn statt dass das Wasser einfach zum großen Teil verdunstet, kommt es direkt bei den Pflanzen an. Dass die Tröpfchenbewässerung in den 50er Jahren in Israel erfunden wurde, wundert mit Blick auf die dortigen klimatischen Bedingungen nicht.

Ein leckeres Mittagessen

Aber zurück zum Wirsing. Wieso nicht einen dieser Köpfe mitnehmen und ein leckeres Mittagessen draus machen? "Könnte ich mir gut vorstellen", bestätigt Conny Reuter lachend, die mit ihrer Mutter Margarete Kaiser wie jeden Mittwoch hier auf dem Wochenmarkt einkauft – und eigentlich auf Aprikosen am Stand von Josef Brandstetter aus ist. "Die waren in der letzten Woche super, wie Marillen, sehr lecker", erzählt sie. Aber Wirsing, ja, den mag Conny Reuter auch, vielleicht würde sie ihn mit Fisch zubereiten. Es geht aber auch ganz anders.

Das Rezept

Wirsing in Cashewsoße: Den Strunk des Wirsings von den einzelnen Blättern befreien, die Blätter in nicht allzu große Stücke zerrupfen, in einem Liter Wasser fünf Minuten kochen, das Wasser abgießen, einen halben Liter behalten. Eine Zwiebel und etwas frischen Ingwer klein schneiden. In eine Pfanne Ghee (Butaris geht auch) erhitzen, einen Teelöffel Kreuzkümmel (ganze Körner) und einen Teelöffel Garam Masala hinzugeben und eine Minute rührend erhitzen, dann die Zwiebel zugeben. Eine Minute gut braten, Ingwer dazu und dann mit dem Kochwasser übergießen. Wenn die Brühe aufkocht, einen Esslöffel Cashewmus einrühren. Etwas Worcestersoße hineingeben, mit Salz und Pfeffer abschmecken, den Wirsing hinein und noch mal zehn Minuten mit geschlossenem Deckel köcheln, dabei immer wieder umrühren. Dazu Salzkartoffeln. Übrigens: dass Vitamin C beim Kochen zerstört wird, gehört ins küchentechnische Märchenbuch. Darum ist Wirsing insbesondere im Winter so gesund.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein