Er sei sehr ergriffen gewesen, als er das Buch „Landschaften der Metropole des Todes“ zum ersten Mal gelesen habe, sagt Rainer Horcher: „Mir war es wichtig, daraus etwas zu machen.“ Der Villinger Komponist und Klarinettist hat zu den Texten von Otto Dov Kulka das Oratorium „Metropole des Todes“ komponiert, das 2017 Premiere hatte. Am Vorabend des Holocaust-Gedenktages Ende dieser Woche wird er es gemeinsam mit anderen Musikern als Kammerensemble im Franziskaner Chorraum erneut aufführen.

Erinnerungen eines Auschwitz-Überlebenden

Die „Metropole des Todes“ ist Auschwitz-Birkenau. Otto Dov Kulka war als Kind gemeinsam mit seiner Mutter in das Vernichtungslager deportiert worden. Er überlebte sowohl die zweimalige Liquidierung der sogenannten Familienlager als auch einen Todesmarsch im Januar 1945.

In seinem Buch erkundet Kulka seine Erinnerungen an Auschwitz sowie die wiederkehrenden Träume und Bilder, die sein Leben bis heute begleiten und prägen. Lange Zeit hatte der in Tschechien geborene israelische Historiker über seine Erlebnisse geschwiegen und sich nur rein wissenschaftlich mit dem Massenmord an den Juden befasst.

Wie präsent die Erlebnisse waren, als sich Otto Dov Kulka ihnen schließlich stellte, habe ihn tief beeindruckt, sagt Rainer Horcher. Mit seiner Musik wolle er die Wirkung von Kulkas Texten verstärken und bei den Zuhörern Mitgefühl wecken. „Es ist wichtig, dass man die Leute berührt, dass es zu Herzen geht – das ist wirkungsvoller als reine Informationen über den Holocaust.“

Musik soll den Text unterstützen

Rainer Horcher kommentiert mit seiner Musik die Texte Kulkas. Dabei greift er auch dessen musikalische Erinnerungen auf: etwa an Kinderchorproben in Auschwitz, bei denen die Hymne „Freude schöner Götterfunken“ aus Beethovens 9. Sinfonie gesungen wurde.

Horchers Eigenkompositionen, mit denen er Kulkas Texte unterlegt, sind teilweise bewusst dissonant. Die Rückmeldungen bei der Uraufführung hätten aber gezeigt, dass dies auch jene nicht gestört habe, die mit moderner Musik sonst wenig anfangen können, sagt Horcher: „Die Reaktionen vor zwei Jahren waren so, dass es immer gepasst und die Musik die Texte unterstützt habe.“

Sein Oratorium wird Rainer Horcher am Samstag, 26. Januar, mit der Violinistin Annedore Leonhard, dem Akkordeonisten Dragan Djokic und der Sopranistin Maria Martinez aufführen. Kulkas Texte werden von der Opernsängerin Josefin Hirte gelesen werden, die kurzfristig für den erkrankten Schauspieler Robert Weippert eingesprungen ist.

Den Abschluss des Oratoriums bilden die Vertonungen von Gedichten einer jungen, tschechischen Jüdin, die in Auschwitz vergast wurde. „Sie bilden den Schlusspunkt und sind sehr ergreifend“, sagt Rainer Horcher.

Das Konzert im Chorraum des Franziskaner Konzerthauses beginnt am Samstag, 26. Januar, um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.