VS-Villingen – Für die Villinger Kinderärztin Gudrun Adams war es kein Einsatz wie die anderen zuvor: Drei Monate wollte sie in einem Krankenhaus im Norden des Jemens helfen, nach sechs Wochen, Mitte Januar, kehrte sie zurück nach Villingen. „Es war eine heftige Erfahrung“, berichtet die Medizinerin, die sich für Ärzte ohne Grenzen engagiert. Sie brachte sehr, sehr gegensätzliche Eindrücke mit, für sie der gravierendste und folgenreichste: Hilfe ist notwendiger denn je, doch es ist unglaublich anstrengend, diese Mission zu erfüllen.

Bereits zum fünften Mal war sie im Kriseneinsatz, dieses Mal in Abs im Nordwesten des arabischen Landes. Die wenigen dort existierenden Krankenhäuser sind überlebenswichtige Anlaufstellen für die Jemeniten; oft unter großen Schwierigkeiten versuchen sie dorthin zu kommen. „Viele schwangere Frauen würden eine Hausgeburt gar nicht überleben“, berichtet Adams. Abs liegt auch in der Nähe der Front, es ist Kriegsgebiet. Häufig wurden verwundete Kämpfer eingeliefert, Soldaten der Regierung, aber auch Rebellen. Alle Verletzten werden erstversorgt, egal welcher der Parteien sie angehören. Das sei ein ehernes Prinzip von Ärzte ohne Grenzen, betont die Villingerin.

Die meisten Hilfesuchenden waren mit Abstand Kinder. 160 Betten zählt das Spital, zwischen 100 und 120 benötigten die jüngsten Patienten. Doch nicht nur kranke Neugeborene und schwer mangelernährte Kinder versorgte ein Ärzte ohne Grenzen-Team von drei Medizinern, zwei Krankenschwestern und einer Hebamme zusammen mit den einheimischen Mitarbeitern. „Die waren sehr gut ausgebildet und leisteten Unglaubliches.“ In dem Gebiet wüteten auch Masern und Diphtherie, auch hier sind vor allem Kinder, die ebenfalls Hilfe in dem Krankenhaus suchten, die Leidtragenden.

Adams sollte zudem Strukturen verbessern und sie führte einige Neuerungen ein. Die Neugeborenen lagen meist bei ihren Müttern im Bett, die Ärzte und das Pflegepersonal hatten so nur schwer im Blick, welchen der kleinen Patienten es wirklich schlecht ging. Die Villingerin baute daher einen Bereich mit zwei Intensivbetten auf, wo die Schwerkranken besser beobachtet werden konnten und wo im Rahmen der Möglichkeiten auch eine intensivere Behandlung durchgeführt wurde. Doch jeden Tag war sie auch auf den anderen Stationen unterwegs, um mit den Kollegen kritische Fälle zu diskutieren und schwerkranke kleine Patienten zu versorgen.

Dabei mangelte es an vielem, Desinfektionsmittel, Antibiotika oder Sauerstoffschläuche waren nur noch schwer zu bekommen. Nachschub hing in Containern fest; wo die genau steckten, war schwer herauszubekommen. Standen sie noch in der Hafenstadt Aden oder waren sie bereits auf den Weg in den Norden? Aus der näher gelegenen Hafenstadt Hodeida, die heftig umkämpft wird, konnten die Helfer leider nichts erwarten. Dabei wollten sie noch weitere Gesundheitsstationen in der Umgebung aufbauen, um die Bevölkerung mit medizinischer Basis-Versorgung und hochkalorischer Nahrung für mangelernährte Kinder und stillende Mütter zu unterstützen. Auch das stellte sich als schwierig heraus, da jede Autofahrt von den Behörden genehmigt werden musste. „Wird das nicht beachtet, riskieren Hilfsorganisationen, auf der Straße angegriffen zu werden“.

Emotionaler Abschied nach einem schwierigen Aufenthalt im Jemen: Gudrun Adams bei einer Feier mit ihrem Kinderarzt-Kollegen in Abs. Sie lernte ein Land kennen, in dem von ausländischen Mächten ein Krieg befeuert wird, in dem die Jemeniten aber nach wie vor außerordentlich gastfreundlich sind und "nichts lieber wollen als den Frieden). Bilder: privat/Jochen Hahne | Bild: privat

Der Entschluss, früher als geplant nach Deutschland zurückzukehren, fiel nach mehreren Gesprächen. Einer der ausschlaggebenden Gründe war, dass die Villingerin durch den Mangel an medizinischer Ausstattung nicht mehr an Hilfe anbieten konnte als das jemenitische Personal. Das empfand sie auch emotional als sehr belastend. Der Abschied von den einheimischen Helfern war bewegend. Für Gudrun Adams ist nach der Rückkehr klar, dass sie weiterhin „Ärzte ohne Grenzen“ unterstützen will, in den nächsten Monaten durch Vorträge, eventuell auch durch intensivere Mitarbeit im die Organisation tragenden Verein. Auch weitere Einsätze hält sie trotz ihrer 66 Jahre für nicht ausgeschlossen.