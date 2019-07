von sk

Als Landessieger im Leistungswettkampf der Jugendfeuerwehren in Baden-Württemberg kam die Jugendfeuerwehr Villingen freudestrahlend am vergangenen Wochenende wieder zurück in die Zähringerstadt. Die Jugendlichen haben sich damit für den Bundesentscheid am 7. und 8. September in Xanten, Kreis Wesel in Nordrhein-Westfalen qualifiziert. Am Bundesentscheid nehmen die beiden besten Jugendfeuerwehren aus den Landesentscheiden der einzelnen Bundesländer teil.

Intensive Proben

Nach intensiven Proben fuhren die jungen Kameraden mit ihren Ausbildern nach Herbolzheim zum Wettkampf beim Landesjugendfeuerwehrtag. Bereits morgens um 8 Uhr mussten die Jugendlichen der angetretenen Jugendfeuerwehren vor Ort sein, um nach entsprechendem Training dann nachmittags zum Wettkampf anzutreten. Der Wettkampf ist unterteilt in den Teil A und den Teil B, den die komplette Löschgruppe (neun Mann) zusammen absolvieren muss. Beim Teil A muss ein trockener Löschangriff mit drei Strahlrohren vorgenommen werden. Die Wasserentnahme erfolgt aus einem Überflurhydrant.

Über die Hindernisbahn

Über eine Hindernisbahn bestehend aus Wassergraben, Leiterwand, Kriechtunnel und Hürde müssen die Druckschläuche verlegt und die Strahlrohre angekuppelt werden. Anschließend müssen verschiedene Knoten an einem Knotengestell angebracht werden. Beim B-Teil wird ein 400-Meter-Hindernislauf mit verschiedenen Aufgaben absolviert. Neben Schlauchaufrollen, Kuppeln eines Strahlrohres an einen Schlauch mitsamt Befestigung und vollständiges Uniformanziehen muss auch ein zielgenauer Wurf eines Leinenbeutels erfolgen. Beide Wettkampfteile werden zeit- und fehlermäßig akribisch bewertet und beurteilt.

Auch im Sommer wird geübt

Im September geht dann die große Reise nach Xanten zum Bundesentscheid. Bis dorthin muss natürlich auch während der Sommerferien fleißig geübt und trainiert werden.