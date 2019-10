Zwölf Familien, sportliche Herausforderungen, Schweiß, Mut, Ausdauer, Energie und vor allem jede Menge Zusammenhalt und Teamgeist: Gesucht wird Deutschlands fitteste Familie beim härtesten sportlichen Wettkampf im deutschen TV. Mit dabei ist die Familie Burkard aus Villingen.

Die Judo-Familie besteht aus dem 57-jährigen Vater Dieter und seinen Kindern Nico (20) und Siska (17), sowie deren Cousine Katja (26). Dieter, der schon mit 18 Jahren den schwarzen Judo Gurt besaß, ist ein großes Vorbild für seine Kinder, die ihm mit großem Erfolg nacheifern. Als süddeutsche und badische Meister ihrer Gewichtsklasse, einem Vater der eigene Judo-Tänze kreiert und einer begeisterten Judo-Kämpfer Cousine, unterscheidet sich diese Familie von vielen.

Teamgeist gefragt

Die neue SAT.1-Sendung „Fittest Family Germany“ stellt nicht nur die Fitness von zwölf Familien bis zum Äußersten auf die Probe, sondern auch deren gemeinschaftlichen Zusammenhalt – denn nur dann können sie Großes schaffen: Die „Fittest Family“, die sich als Team blind aufeinander verlassen kann und sich unermüdlich durch die Herausforderungen kämpft, gewinnt am Ende das Preisgeld von 100 000 Euro. Und jede Familie – bestehend aus vier Familienmitgliedern – ist dabei nur so gut wie ihr schwächstes Glied. SAT.1 zeigt „Fittest Family Germany“ ab Samstag, 2. November 2019 um 11.55 Uhr.

Prominente Unterstützung bei den extremen Outdoor-Wettkämpfen erhalten die Familien von vier Sportlegenden: Marie Lang (31, Kickbox-Weltmeisterin), Peter Neururer (63, ehemaliger Bundesliga-Trainer), Pascal Hens (38, Handballweltmeister 2007) und Moritz Fürste (33, Hockey-Olympiasieger 2012, Welthockeyspieler 2012).

Vier Runden zum Sieg

Das ist der Spielmodus: Die Kandidaten müssen verschiedene sportliche Outdoor-Aufgaben, darunter knifflige Hindernis-Parcours oder ein Kanu-Rennen bewältigen. Über einen Zeitraum von vier Wochen kommen nur die stärksten Familien eine Runde weiter. Zum Start in Kochel am See schaffen es die besten acht von zwölf Familien in die zweite Runde in Wacken, in der dritten Runde in Wuppertal sind noch die besten sechs dabei, im Finale stehen sich die besten vier Familien gegenüber. Die Familien treten pro Sendung in Gruppen gegeneinander an. Die Gruppensieger sind automatisch eine Runde weiter. Die anderen Familien müssen sich dem „Eliminator“ stellen, einem Parcours mit eiskalten Wassergräben, Kletternetzen und einer nahezu senkrechten Rampe, die es zum Abschluss zu erklimmen gilt.

Moderiert wird „Fittest Family Germany“ von Alina Merkau („SAT.1-Frühstücksfernsehen“). Das Format aus Irland läuft in seiner Heimat bereits in der sechsten Staffel. Die deutsche Version wird produziert von Constantin Entertainment im Auftrag von SAT.1 (4 Folgen).