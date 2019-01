von Autorzeile

Die Nebel nach den Feierlichkeiten zum neuen Jahres haben sich gelichtet. Klar erkennbar wird: Obwohl die Fünfte Jahreszeit verlässlich zu Dreikönig eröffnet wurde, beginnt für viele die Fasnet in diesem Jahr ziemlich spät. Manche spötteln sogar: "Die Umzüge sind womöglich erst nach Ostern." Das ist natürlich gepflegter, närrischer Nonsense, mindestens aber: Ein Späßle zum Warmstrählen. Natürlich sind erst die Hästärger los und dann der Osterhase. Das basiert auf folgendem Zusammenhang: Das Ende der Fastnacht markiert der Aschermittwoch. Dann beginnen Jahr für Jahr die 40 Fastentage. Diese wiederum dauern bis Ostersonntag. Deshalb ist das Oster-Datum maßgeblich für die Fastnachtstermine. Ostern wiederum ist jedes Jahr astronomisch bestimmt und fällt immer auf den ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond.

Villingen-Schwenningen 20 Jahre auf der Bühne: Die "Gassenhauer" laden zum närrischen Unterhaltungsabend Das könnte Sie auch interessieren

So weit, so klar. Tatsächlich aber legt speziell das Villinger Fastnachtstreiben heuer fast schon einen Frühstart hin. Genauer: Am 16. Januar geht es los. Die Gassenhauer feiern ihr Zwanzigjähriges ganz selbstbewusst vorneweg mit einem eigenen Ball im Theater am Ring. Die Hexen wollten sich da nicht hinten anstellen. Ebenfalls nur dieses Jahr vorab: Ihren Festakt zum stolzen Fünfzigsten feiern die Grünschürzen am 25. Januar in der Tonhalle mit geladenen Gästen. Und weil alle immer singen "Villinge isch e Narrestadt" geht die offizielle Ballsaison dann erst richtig los: Traditionell startet die Katzenmusik, ihre Tonhallen-Termine sind der 8. und 9. Februar. Dann die Zunft, am 15. und 16. Februar bitten die Narros zur Bühne. Dann wieder die Hexen, zwei Abende Ball am 22. und 23. Februar und schon mittendrin in der Straßenfastnacht die Glonkigilde mit den Tonhallen-Abenden am 28. Februar (Schmotziger) und am 1. März.

Villingen-Schwenningen Im Jubiläums-Taumel: 2019 wird das Jahr der Villinger Hexen Das könnte Sie auch interessieren

Der Fastnachtsmontag fällt dieses Jahr auf den 4. März und prägt damit die gefühlt späte Fastnacht 2019. Vom Närrischen wechselt der Pulsschlag des Jahres dann übrigens zum Politischen: Neue Gemeinderäte werden überall im Land am 26. Mai gewählt, dann findet gleichzeitig die Abstimmung zum Europaparlament statt. Narren und Politik – 2019 dicht beisammen.