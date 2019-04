von Rüdiger Fein

Einer der wichtigsten Bauabschnitte in der Peripherie zur Villinger Innenstadt wurde jetzt fertiggestellt. Die Sanierung und Neugestaltung des Warenburgareals durch die Villinger Baugenossenschaft ist abgeschlossen. Noch im Januar 2014, also vor fünf Jahren, berichtete die Baugenossenschaft Villingen in ihren Mitglieder-Informationen vom Beginn der Bauarbeiten zur Gestaltung des Warenburgareals und versprach für das Gebiet entlang der Langstraße die Schaffung von lichtdurchfluteten Wohnungen mit großen Balkonen und ausreichend Stellplätzen. Ende vergangenen Jahres konnten die letzten Wohnungen bezogen werden.

Neues Info-Center

Einen vorläufigen Schlusspunkt setzte die gemeinnützige Baugenossenschaft mit dem Bezug des Info-Centers in der Langstraße 5. Dieses Center, das im Erdgeschoss des jüngsten Neubaus entstanden ist, dient den Mitgliedern und Bewohnern aller durch die Baugenossenschaft vermieteten Wohnungen als Anlaufstelle für Informationen, technischen Einweisungen oder auch in einem, separat abzuteilenden, Raum für kleine Feiern und Feste. Außerdem sind alle Verwaltungseinheiten aus dem Nachbargebäude dorthin umgesiedelt.

Mit der Zeit gehen

Das sei irgendwann notwendig geworden, erklärt Andreas Scherer, kaufmännischer Vorstand der Genossenschaft, den zahlreichen Gästen, die am Montag zur Einweihung gekommen waren. Dabei, so Scherer, sei man sehr sorgsam mit dem Geld der Mitglieder umgegangen. Aber man habe jetzt technisch mit der Zeit gehen müssen, denn Einrichtung wie auch technische Ausstattung seien erneuerungsbedürftig gewesen.

BGV schaut auf gesunde Zahlen

Aufsichtsratsvorsitzender Mario Born bestätigte dem kaufmännischen Vorstand diese Sorgfalt und lobte die rasante Entwicklung und das technisch hohe Niveau, welche die Baugenossenschaft in den vergangenen 15 Jahren genommen und erreicht habe. Auch sonst schaue die BGV auf gesunde Zahlen, bestätigte Franz Eisele, der technische Vorstand.

Kein weiteres Großprojekt geplant

Hatte man zu Beginn der Sanierungsarbeiten im Warenburgareal noch riesige Leerstände zu verzeichnen, so sei man aktuell ausgebucht und Wohnungen würden nachgefragt. Mit einem entschiedenen "Nein" beantwortete der Architekt die Frage nach einem neuen Großprojekt.

Ein wohlgeordnetes Quartier – das Warenbachareal der Villinger Baugenossenschaft besticht durch seine Nähe zur Villinger Innenstadt und zum Warenbachtal. Für eine vollendete Optik fehlt nur noch die Sanierung des Straßenbelags. | Bild: Rüdiger Fein

Man habe immer ein paar kleinere Baustellen, da man den Bestand halten und im Niveau ständig anpassen wolle. Probleme bereiteten in Zeiten der Bauhochkonjunktur die mangelnde Verfügbarkeit von Handwerksleistungen. Diesem Handicap habe man die Gründung der BGV Service GmbH entgegengesetzt. Bei dieser 100-prozentigen Tochterfirma stünden Hausmeisterdienste und handwerkliche Arbeiten am eigenen Bestand im Vordergrund.

