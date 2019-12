Villingen-Schwenningen vor 8 Minuten

Villinger Bahnfahrer genervt: Start der neuen S-Bahn völlig missglückt

Am Sonntag fallen viele Züge der Verbindung in Richtung Freiburg aus. Erst Montagmittag kann Verkehr normalisiert werden. Grund der Störung sind technische Probleme an Bahnübergängen und Signalen im Kaiserstuhl.