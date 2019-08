von SK

Die Straßenbauarbeiten in der Villinger Waldstraße gehen dem Ende entgegen, aber es dauert nun doch länger wie ursprünglich gedacht: Aktuell werden die letzten Asphalttrag- und Deckschichten eingebaut. In der kommenden Woche werden noch Markierungen und Beschilderungen angebracht, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Ab Donnerstag, 8. August, kann der Verkehr in der Waldstraße wieder rollen. Endgültig fertiggestellt ist die Maßnahme damit noch nicht. Nach den Betriebsferien der ausführenden Firma Behringer werden die Arbeiten ab Montag, 26. August, vor allem in den Gehwegbereichen, fortgeführt.

Mit der Verkehrsfreigabe bleibt die Lichtsignalanlage an der Einmündung der Waldstraße in die Richthofenstraße ausgeschaltet. Die Umleitung des Busverkehrs wird bis zur endgültigen Herstellung weiterhin bestehen bleiben. Zum Schulbeginn am Montag, 9. September, sollen dann alle Arbeiten an der Waldstraße fertiggestellt sein, sodass der Busverkehr die gewohnten Haltstellen wieder anfahren kann. Auch die Lichtsignalanlage wird dann mit einer Blindenakustik ausgerüstet sein, wobei Teile zur komplett barrierefreien Gestaltung erst mit dem Ausbau der Richthofenstraße einhergehen können, heißt es abschließend.