VS-Villingen – Die Verkehrssituation in der Zähringerstadt ist eine Herausforderung. Besonders in der City und in den umliegenden Bereichen greift ein Problem immer mehr um sich: Parkplatzsuche für Autos. Diesem Thema widmet sich die nächste Sommerredaktion des SÜDKURIER: Am Dienstag, 13. August, 10.15 bis 12.30 Uhr, suchen Claudia Hoffmann und Eberhard Stadler dazu das Gespräch mit den Passanten. Greifen die Stadtsheriffs genug durch, gibt es ausreichend Anwohnerparkplätze und wie wird das Angebot in den Parkhäusern beurteilt – das sind nur einige der Fragen, die das Jahr über immer wieder aufkommen und Dienstag am SÜDKURIER-Stand am Latschariplatz diskutiert werden können.

Die Innenstadt-Peripherie: Viele Straßenzüge um die Innenstadt herum sind massiv mit Parkplatzsuchverkehr überlastet. Die Schwedendammstraße hinter der Tonhalle ist meist voll belegt, es findet eine erhebliche Verdrängung des Suchverkehrs in die umliegenden Wohnstraßen statt, die, ohnehin schon eng, noch mehr zugeparkt werden, wo es möglich ist. Oder der Bereich um die Goethestraße: Zugeparkte Einfahrten, dicht belegte Stellflächen, blockierte Anwohnerstellplätze und eine Blechkarawane rund um die Uhr und bis in die Pontarlierstraße. Stark belegt und beparkt ist mittlerweile auch wieder der zuletzt für Flüchtlingswohnen genutzte Bereich um die Pictoriusstraße. Zweigeteilt zugestellt wird die Fördererstraße. Im unteren Bereich beim früheren Arbeitsamt stehen Fahrzeuge von Dauerparkern, im oberen Bereich an der Dattenbergstraße sind nun gegen Abend reihenweise die Straßenzüge belegt mit Fahrzeugen der neuen Bewohnerschaft in diesen Gebäuden.

