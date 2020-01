Auch in der Südstadt wird geknallt. | Bild: Picasa

Ohne großen Vorkommnisse starteten die Villingen-Schwenninger aus Sicht der Polizei ins Neue Jahr. Zwei Mal rückte die Feuerwehr in die Niedere Straße und Kanzleigasse aus, beide Male handelte es sich um Fehlalarme. In Schwenningen brannte ein Mülleimer, in der Rietstraße knallte ein Spätheimkehrer eine Flasche gegen eine Tür und beschädigte sie, wie ein Polizeisprecher ausführte. Dann kam es noch zu einem Händel, ansonsten beschäftigten sich die Villinger vor allem mit dem Feuerwerk – so war es von Brigachtal gut zu sehen.

Zentrum ist in Villingen die Parkanlage Hubenloch, weil in der historischen Innenstadt keine Raketen gezündet werden dürfen. | Bild: Bartler, Wihelm

Das Hubenloch stand wieder im Zentrum der Böllerei. Dort trafen sich besonders viele Villinger, darunter auch viele Familien. Teilweise war es dort sogar angesichts der Menge gefährlich, weil die Feuerwerkskörper wahllos abgeschossen wurden, berichtete ein Beobachter.