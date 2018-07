Der Oberbürgermeister-Wahlkampf in Villingen-Schwenningen ist jetzt formell eröffnet. Alle vier bislang bekannten Kandidaten haben ihre Bewerbungsunterlagen am Wochenende im Villinger Rathaus eingeworfen, zwei davon gleich in der Nacht auf Samstag, kurz nach Mitternacht, und damit nur wenige Minuten nach dem offiziellen Beginn der Bewerbungsfrist.

Ladys first : Kaum hatte das Villinger Münster zwölf Mal zur mitternächtlichen Stunde geschlagen, da hat Jürgen Roth (CDU), der Bürgermeister der Nachbargemeinde aus Tuningen, begleitet von zwei drei Unterstützern, seine Bewerbungsunterlagen in den Briefkasten am Rathaus gesteckt. Allerdings war der 55-Jährige damit nicht der Erste. Er überließ Marina Kloiber-Jung den Vortritt, die ebenfalls zur nachtschlafenden Zeit mit ihrem Bewerbungsumschlag erschienen war. Damit steht fest: Die 35-jährige Leiterin des städtischen Bauhofbetriebs mit seinen 150 Beschäftigten ("Technische Dienste VS") ist nun auch offiziell in den Wettbewerb um den Chefsessel des Oberbürgermeisters eingetreten. Nachdem zwei Rathaus-Mitarbeiterinnen überprüft hatten, dass vor Mitternacht noch keine Bewerbung eingegangen und der Briefkasten leer war, konnte sie ihre im Umschlag verschlossenen Unterlagen einwerfen. „Das lass ich mir natürlich nicht nehmen, das ist meine erste Bewerbung um 0 Uhr“, schmunzelte die bislang einzige weibliche Kandidatin. Sie war um Mitternacht die erste am Briefkasten: Marina Kloiber-Jung. | Bild: JochenHhahne

Die beiden anderen bereits bekannten Bewerber sparten sich die mitternächtliche Aktion und warfen ihre Unterlagen im Laufe des Wochenendes bei Tageslicht ein. Gaetano Cristilli (51), der Betreiber des Fitness-Studios G1 in Villingen, zog am Samstag um 11 Uhr nach, Jörg Röber, der 38-jährige persönliche Referent von Oberbürgermeister Kubon, machte aus dem Bewerbungsakt am Sonntagvormittag einen kleinen Familienausflug mit seiner Frau Christine und den Buben Jonas uns Florian. Losentscheid: Zwar werden die Kandidaten nach Eingang ihrer Bewerbung auf dem Stimmzettel gelistet. Wer sich zuerst bewirbt, steht ganz oben, was möglicherweise ein psychologischer Vorteil sein kann. Gleichwohl bringt die mitternächtliche Bewerbungsaktion den Frühstartern Marina Kloiber-Jung und Jürgen Roth keinen konkreten Vorteil, sondern hat nur symbolischen Wert. Denn zum Auftakt der Bewerbungsfrist gelten alle Unterlagen als zeitgleich eingegangen, die übers vergangene Wochenende angekommen sind. Über die Rangfolge der Namen auf dem Stimmzettel muss daher in diesen Fällen das Los entscheiden.

Spannend ist die Frage, ob noch weitere Bewerbungen eingehen werden. Das ist nicht ausgeschlossen. Die Stadtverwaltung hat die Stelle des Oberbürgermeisters am vergangenen Freitag, 6. Juli, in verschiedenen Presseorganen öffentlich ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist dauert insgesamt 66 Tage und endet am Montag, 10. September, um 18 Uhr. Viel Zeit also für mögliche weitere Interessenten, sich um die Nachfolge von Oberbürgermeister Rupert Kubon (61) zu bewerben, der nicht wieder antreten wird. In dieser Zeitspanne kann unter Umständen noch einiges passieren. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist wird der Gemeindewahlausschuss am 11. September um 15 Uhr über die Zulassung der einzelnen Bewerbungen entscheiden. Am 12. September werden die Bewerbungen öffentlich bekanntgemacht. Kandidaten-Präsentation: Die vier bekannten Bewerber stehen jetzt vor einem anstrengenden Wahlkampf. Die bevorstehenden Sommerfeste bieten ihnen jede Menge Möglichkeiten, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Neben ihren eigenen Wahlveranstaltungen werden auch mehrere öffentliche Kandidaten-Vorstellungen stattfinden, die von der Stadt, den örtlichen Medien und den Kirchen organisiert werden. Die SÜDKURIER-Redaktion lädt die Bürger kurz vor der Wahl, auf Donnerstag, 4. Oktober, zur Präsentation der Kandidaten ein. Die Veranstaltung findet abends im Konzertsaal des Franziskaner-Kulturzentrums statt.

Die Wahl Die Wahl des Oberbürgermeisters in Villingen-Schwenningen findet am 7. Oktober 2018 statt. Sollte keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit von 50 Prozent der Stimmen erreichen. kommt es zu einem zweiten Wahlgang. Diese findet dann am Sonntag, 21. Oktober statt. Hier reicht die einfach Mehrheit: Neues Stadtoberhaupt wird, wer die meisten Stimmen bekommt. Falls es zu diesem zweiten Wahlgang kommt, beginnt die neue Frist für die Einreichung neuer Bewerber am Montag, 8. Oktober, und endet am Mittwoch 10. Oktober, um 18 Uhr.

