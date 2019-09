Vor über vier Jahren, im Mai 2015, hat der Gemeinderat die Sanierung der Kanalisation und die Neugestaltung der Straßenoberfläche in der Rosengasse, der Brunnenstraße und der Bogengasse beschlossen. Dieser Projektbeschluss soll nun fortgeschrieben werden, der Technische Ausschuss wird in seiner Sitzung am kommenden Dienstag erstmals darüber diskutieren.

2015 war die Ausschreibung wegen zu hoher Angebotspreise wieder aufgehoben worden.

Seitdem ist es an mehreren Stellen in den Gassen zu Absenkungen der Fahrbahn gekommen, die zwar behoben wurden, jedoch an weiteren Stellen wieder auftreten können.

Die Kosten für die Gesamtmaßnahme belaufen sich nach aktuellen Berechnungen auf rund 3,3 Millionen Euro. Zwei Jahre sollen die Baumaßnahmen voraussichtlich dauern.

Die Ausschreibung muss dafür noch in diesem Jahr erfolgen, um die Fördergelder fristgerecht zu erhalten. Insgesamt belaufen diese sich auf 341 700 Euro. Im Zuge der Bauarbeiten werden auch die Stadtwerke die Wasser-, Gas- und Stromleitungen erneuern, die Telekom wird Leitungen erneuern und Breitbandanschlüsse werden gelegt werden.

Die Bauzeit wird voraussichtlich von Frühjahr 2020 bis zum Spätsommer 2021 dauern. Über den Winter soll die Baustelle ruhen. Während der gesamten Baumaßnahmen muss die Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Gebaut werden soll jeweils in kurzen Abschnitten, sodass die Anlieger jeweils vor oder hinter der Baustelle angedient werden können.

Die Planungen sollen den Anlieger auch noch einmal vorgestellt werden. In der Rosengasse wird das vorhandene Natursteinpflaster wieder verlegt werden, da es sich dabei um ein Kulturdenkmal handelt.