VS-Villingen (tri) Zum Brand in der Villinger Metzgerei Paul an der Gerberstraße gibt es in Ermittlerkreisen immer mehr Fragezeichen. Nachdem anfänglich mehrere Experten von einem Elektrikschaden als Ursache des Feuers ausgegangen waren, vernimmt die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft ungewöhnlich lange Zeugen. Und: Noch immer liegt der Bericht des Brandsachverständigen nicht vor. Es sollen unbequeme Fragen sein, denen die Beamten aktuell nachgehen. Geprüft werde, so berichten es gut unterrichtete Kreise, ob das Feuer nicht doch durch Brandstiftung entstanden sein könnte. Der Schaden des Feuers vom 2. August wurde auf rund 100 000 Euro beziffert. Zahlreiche Bewohner des Hauses mussten nach ihrer Rettung aus dem Haus ambulant wegen Vergiftungserscheinungen im Klinikum versorgt werden. Die Metzgerei ist bis heute geschlossen. Wann der Betrieb wieder eröffnen kann, ist derzeit nicht ersichtlich.

