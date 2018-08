Für das Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen als Arbeitgeber wird der Betriebskindergarten immer wichtiger. Schon jetzt platzt die existierende Einrichtung aus allen Nähten. Um eine Erweiterung wurde lange gestritten, nun ist eine Lösung ganz nah. Ob es zu einem geplanten, weiteren Neubau kommt, liege letztlich am Investor, teilt auf Anfrage die Sprecherin der Stadtverwaltung, Oxana Brunner mit. Die Gespräche zwischen Stadt und einem Geldgeber, der öffentlich aber nicht in Erscheinung treten möchte, seien bereits weit fortgeschritten. Es werde jetzt an die Aushandlung der Mietverträge gehen, die dann politisch auch beschlossen werden müssten.

Den Eltern jedenfalls brennt das Thema auf den Nägeln. Bereits jetzt ist der bestehende Betriebskindergarten mit aktuell fünf Gruppen und 70 Plätzen überbelegt. Die zusätzliche Gruppe konnte die Stadt nur einrichten, weil der Bewegungsraum dafür verwendet wurde. Damit können drei Krippengruppen für Null- bis Dreijährige und zwei Gruppen für Drei- bis Sechsjährige angeboten werden. Wäre etwas frei geblieben, hätten auch Kinder von außerhalb genommen werden können. Doch davon ist längst keine Rede mehr: "Diese Plätze sind alle mit Kindern von Beschäftigten des Klinikums belegt", berichtet Brunner.

Werden die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen, dann können im Neubau drei Gruppen unterkommen, zwei für Drei- bis Sechsjährige und eine Krippengruppe. Insgesamt hätten dennoch nur sieben Gruppen einen Platz, da die fünfte Gruppe im alten Gebäude den Bewegungsraum wieder frei machen und in den Neubau ziehen soll. Nach der Erweiterung könnte der Betriebskindergarten dann 100 Plätze anbieten.

Das Klinikum würde, sollte es zu einer Gebäude-Erweiterung kommen, auch Gelände zur Verfügung stellen, bestätigt Sandra Adams, Sprecherin des Klinikums. Das Areal liege im direkten Umfeld der bereits bestehenden Kindertagesstätte. Die Grundstücksfrage muss zwischen Investor und Klinikum ausgehandelt werden, die Stadtverwaltung stellt das Personal und betreibt die Gruppen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein