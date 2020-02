Einen schweren Gang musste nach eigenen Worten der Rektor der Villinger Südstadtschule, Elmar Dressel, antreten: Bei einem Elternabend Ende Januar erläuterte er den entgeisterten Müttern und Vätern, dass die Schule ab dem Schuljahr 2020/21 die Familienklasse, in der nach der Montessori-Pädagogik unterrichtet wird, einstellt. Grund: der zunehmende Mangel an Grundschullehrern. Weil es aktuell zu wenig Pädagogen an den Grundschulen gibt, führt dies dazu, dass Schulen immer öfters zusätzliche Angebote nicht mehr fortführen können.

Villingen-Schwenningen Schulanbau wird Realität: Südstadtschule kann endlich Richtfest feiern Das könnte Sie auch interessieren

An der Südstadtschule trifft es laut Dressel „schweren Herzens“ nun diese Familienklasse, die vor sechs Jahren errichtet wurden, damit die Schüler „individuell anders lernen können“. Derzeit nutzen dies 22 Kinder von den Klassen eins bis vier jahrgangsübergreifend. Sabine Meyer, eine Mutter, wandte sich nun auch im Namen weiterer Eltern, in einer Pressemeldung an die Öffentlichkeit. Betroffene Eltern und Schüler seien verzweifelt, schreibt sie, denn viele Kinder bräuchten diese Lernform dringend. An dem Elternabend herrschte Entsetzen, es kullerte sogar manche Träne.

Besonderes Angebot

Klassenlehrerin Andrea Dorn unterrichte ihre Schüler individuell, berücksichtige ihre besonderen Fähigkeiten und Bedürfnisse. „Gleichzeitig unterstützen sich die Kinder gegenseitig, die Älteren helfen den Jüngeren, die Stärkeren den Schwächeren“, schildert Meyer den Unterricht. Je nach Schulfach könne diese Konstellation sehr unterschiedlich sein. Bemerkenswert sei, dass hier zwischen Kindern ein ganz besonderer Zusammenhalt bestehe, Sozialkompetenz täglich gelebt werde. Jetzt solle dieser Zusammenhalt aufgebrochen, die Schüler auf die bestehenden Regelklassen aufgeteilt werden.

Muss schweren Herzens die Familienklasse, ein besonderes Zusatzangebot, beenden: Schulleiter Elmar Dressel. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Für viele Eltern sei dies unvorstellbar. Die Eltern dieser Klasse hätten sich ganz bewusst für diese besondere Lern- und Arbeitsform entschieden und nähmen teilweise lange Schulwege auf sich. Die Klasse sei sehr bunt: Es gebe hier Kinder, die misslungene Schulstarts an anderen Schulen hinter sich hätten und hier endlich den Schulalltag positiv erleben dürften. Andere seien hochbegabt und in Regelklassen bereits gescheitert, einige bräuchten unter anderem wegen chronischer Krankheit Unterstützung in sozialer und personaler Entwicklung. Das Besondere dieser Lernform sei, dass all diese Kinder sich sehr positiv entwickelten, sehr gut vorbereitet in die weiterführenden Schulen wechselten und gerne zur Schule gingen. Für viele Kinder sei dies in einer normalen Regelklasse nicht möglich.

Innovatives Konzept

Das Konzept galt als innovativ, war gewissermaßen auch ein Aushängeschild für die Schule. Hier werde keine normale Regelklasse aufgelöst, sondern ein „sinnvolles, pädagogisches Modell.“ Die mangelhafte Lehrerversorgung sei doch bekannt gewesen – warum werde ein solches Projekt ohne Absicherung gestartet. Das sei „ein pädagogisches Desaster“.

Villingen-Schwenningen Der Lehrermangel und seine Folgen: Warum es an Schulen zweierlei Lehrer gibt Das könnte Sie auch interessieren

Dressel machte auf Anfrage jedoch klar, dass sich die Situation zuletzt zugespitzt habe. Zwar werde innerhalb der Medien immer wieder der Mangel an Gymnasiallehrern herausgestellt, doch bei den Grundschulen sei die Lage im Vergleich hierzu alarmierend. Gerade für die kleineren Grundschulen, besonders auf dem Land, fehlen akut Lehrkräfte. Das Schulamt müsse dann eine Lehrerversorgung sicherstellen, dann werden die Pädagogen beispielsweise aus Villingen-Schwenningen aufgefordert, an eine Bildungsstätte im Umland zu gehen.

Schüler können abgewiesen werden

Derzeit betrage der Klassenteiler 28 Schüler, ab 29 könne die Klasse geteilt werden. Da die Situation aber aktuell so zugespitzt ist, könne es sein, dass das Schulamt verlange, Schüler abzuweisen, wenn es nur zwei oder drei über dem Klassenteiler seien, vor allem wenn einige von außerhalb, wie zum Beispiel aus St. Georgen kämen, berichtet Dressel. Bei dieser Knappheit bliebe der Schule keine andere Möglichkeit, als Zusatzangebote, die weitere Pädagogen benötigen, zu streichen, auch wenn dies das Schulamt nicht direkt fordere. Doch wenn der Südstadtschule bei der Familienklasse keine zusätzlichen Stunden eingeräumt würden, bliebe der Schule gar nichts anderes übrig.

Eltern hoffen auf Rettung

23 Lehrer hat die Südstadtschule derzeit, die 345 Schüler unterrichten. Die betroffenen Eltern hoffen auf eine Rettung der Familienklasse, die nach dem Stand der Dinge für das nächste Schuljahr aber unwahrscheinlich ist. Ein für allemal möchte sich aber Schulleiter Dressel nicht von dem speziellen Montessori-Konzept verabschieden. Wenn sich die Lehrersituation wieder entspanne, sei die Einführung dieses Angebots erneut ein Thema, erklärt er. Das Staatliche Schulamt konnte gestern zu dem Vorgang keine Stellungnahme abgeben.