Mitarbeiter und Patienten, deren Fenster auf der Südseite liegen, können ein Lied davon singen. „Wenn das Fenster offen ist, hört man das Quaken und die Schreie richtig laut“, ist aus Mitarbeiterkreisen zu hören.

So schön das auch klingen mag, auf Dauer sei der in Wellen auftretende Lärmpegel auch nervig. Dann muss das Fenster zu bleiben. Wer einen Blick auf den See wirft, bekommt das Gefühl, dass sich die Wasseroberfläche bewegt.

Wer am Ufer entlang schlendert, scheucht hunderte Frösche im Schilf auf, die ins Wasser fliehen. Es müssen tausende Tiere sein, die sich in dem rund 150 Meter langen Löschteich seit dem Klinik-Neubau vor sechs Jahren angesiedelt haben. Wie viele Frösche finden Sie auf dem folgenden Suchbild? Wir haben sechs gezählt.

Bereits 2018 sollen die Wasserbewohner über mehrere Wochen lang zu hören gewesen sein. So laut, wie in diesem Jahr, habe man sie aber noch nicht gehört.

Hier können Sie sich das Video vom Froschkonzert anschauen (Ton anschalten!):

Neben den gut getarnten Fröschen, tummeln sich am Wasser aber auch noch andere, farbenfrohere Tiere. Diese blau schimmernden Libellen üben den Formationsflug.

Ein Einzelgänger, aber nicht weniger schön anzuschauen, ist dieses rote Exemplar.

Wer dem Froschkonzert lauschen möchte kann auf dieser Ruhebank Platz nehmen.