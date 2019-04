Nachdem es am Wochenende noch geschneit hat, ist die Sonne nun endlich zurück: In Villingen feiern das zwei Straßenmusiker an der Ecke Niedere Straße/Bickenstraße mit einem kleinen Konzert. Zahlreiche Passanten bleiben stehen und lauschen den Frühlingsklängen. Einen Auszug finden Sie hier im Video:

Musikalische Frühlingsboten: Zwei Straßenmusiker in der Niedere Straße in Villingen. | Bild: Marcel Jud