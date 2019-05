Aktuell läuft das Platzvergabeverfahren für die Kindergartenplätze in der Doppelstadt. Dies hat die Pressestelle der Stadt auf Anfrage des SÜDKURIER verkündet. Die Familien sind alle angeschrieben worden und konnten ihre Zusage zurückzuschicken oder auch den Platz freigeben. Danach könnten bei Nichtannahme des Platzes Nachrücker angeschrieben werden.

Parallel laufen derzeit noch bei circa 95 Kindern die Lernortbestimmungen, es wird also geprüft, ob sie schon in die Schule gehen oder noch im Kindergarten bleiben. „Zur Warteliste können aktuell noch keine konkreten Zahlen benannt werden. Alle Plätze werden über die zentrale Vormerkstelle vergeben“, so Madlen Falke, Pressesprecherin der Stadt. Voraussichtlich im Juli könne die Stadt konkrete Zahlen nennen, wie viele Plätze tatsächlich fehlen.

Verschärft wird das Vergabeverfahren durch die angespannte Situation in der Innenstadt Schwenningen, wo der geplante Neubau des maroden Kindergartens Wilhelmspflege wegen einer immensen Kostensteigerung von sieben auf rund elf Millionen Euro von OB Roth auf Eis gelegt worden ist. Zwei zusätzliche Gruppen hätten dort entstehen sollen. Jetzt wird überlegt, wo man aktuell 40 Kinder unterbringen kann, wenn die Wilhelmspflege aufgegeben wird. Weitere Kinder stehen auch auf der Warteliste. So bekommt der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch eine Vorlage zur Kenntnis, in der es um die Bedarfsentwicklung Kindertagesbetreuung in Schwenningen geht. Am Donnerstag diskutiert dann der Jugendhilfeausschuss über dieses Thema.

So gibt es wohl ein Raumangebot der evangelischen Kirchengemeinde am Muslenplatz als Alternativstandort zur Wilhelmspflege. Allerdings stelle die Kirchengemeinde diese Räume nur zur Verfügung, wenn der Neubau Wilhelmspflege am ursprünglichen Standort umgesetzt werde. Dieses Projekt ist aber aufgegeben worden, so die Stadtverwaltung in der Vorlage.

So bleibe also nur eine Containerlösung zur Sicherstellung der Betreuungsplätze. Die Container sollten auf jeden Fall an eine bestehende Einrichtung angegliedert werden, an Standort Wilhelmspflege wäre ebenfalls eine provisorische Containerlösung denkbar, so könnten wenigstens zwei Gruppen an diesem wichtigen Standort in der Innenstadt weitergeführt werden.

Aktuell sieht die Platzbelegung zum Stichtag 1. März in Villingen-Schwenningen wie folgt aus: 666 Kinder unter drei Jahren besuchen die Kindertageseinrichtungen in der Stadt, 190 davon sind in der Tagespflege untergebracht. Von den 666 Kinder sind 326 in Kindertageseinrichtungen freier Träger, 340 sind in städtischen Einrichtungen untergebracht.

Bei den über dreijährigen Kindern sind es 2891, davon sind 88 in einer Tagespflege – bei den städtischen Einrichtungen sind es 1218 Kinder, die freien Träger betreuen 1673 Kinder.