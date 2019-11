Hier die aus Gründen der Lesbarkeit leicht gekürzte Rede des Grünen-Fraktionssprechers Joachim von Mirbach:

„Zunächst fragen wir noch einmal: Warum machen wir uns überhaupt zu diesem Thema Gedanken?

Das Regierungspräsidium weist seit Jahren regelmäßig darauf hin, dass wir im Verwaltungshaushalt ein strukturelles Defizit haben, das heißt, wir konsumieren zu viel. Nur wenn wir die sogenannte Zuführung verbessern würden, hätten wir mehr Spielraum für neue Investitionen, die ohne Zweifel anstehen. Deshalb haben wir in der Vergangenheit etliche Maßnahmen vorgenommen, den VerwHH (Verwaltungshaushalt der Stadt) zu entlasten. Wir haben an die Stadtwerke bzw. die BVS (Bädergesellschaft) abgegeben, an die WBG (städtische Wohnbaugesellschaft( und andere Gesellschaften, die Musikakademie initiiert und wir haben die Eigenbetriebe gegründet und all das, um den VerwHH zu reduzieren, die Einnahmen zu verbessern und insbesondere die Zuführung.-

Eines und eines der entscheidenden Vorhaben in diesem Zusammenhang war die Zusammenführung der Verwaltung und die Aufgabe der vielen Standorte, um ein, zwei, drei Millionen Cash aus dem Verbrauchshaushalt zu schmeißen. Die Präambel genannte Einleitung der Vorlage führt hierzu einiges aus, lässt jedoch den Arbeitskreis, der drei Jahre lang gearbeitet hat, aus. Dieser hat sich zuletzt gegen eine 2+2-Lösung ausgesprochen und die 2+1-Lösung favorisiert, hier heute als „alte Variante 2018“ bezeichnet. Dafür heißt der neue Vorschlag „neue Variante 2019“ – und das ist so etwas wie eine 2+2+x-Lösung.

Versprochen haben wir uns mit der 2+1-Lösung nach drei Jahren Arbeitskreis und insgesamt 10 langen Sitzungen mit Stadträten und Fachleuten, die alle Aspekte versucht haben zu beleuchten und sich viel Arbeit gemacht haben, insbesondere

1. Eine drastische Reduzierung der in Anspruch genommenen Flächen und damit einen reduzierten Unterhaltungsaufwand

2. Effizientere und auf kurzen Wegen organisierte Kernverwaltung mit

3. drastischer Reduzierung der Rüstzeiten und Dienstfahrten

4. Modern ausgestattete Büroräume

5. Vollständige Barrierefreiheit für Personal und Besucher

6. Unkomplizierte Kommunikationsmöglichkeiten durch Vorhalten einer Kantine

7. Und damit einen signifikanten Beitrag zur Reduzierung des VerwHH

Es ist uns wichtig, darauf hinzuweisen, dass ökonomische Aspekte im Vordergrund stehen, jedoch auch Arbeitszufriedenheit mit modernen Arbeitsplätzen, Möglichkeiten der Kinderbetreuung, Kommunikation in der Kantine, Erreichbarkeit u.a. mit dem Ringzug etc. und auch die Freimachung von Innenstadt-Immobilien wie in der Oberen Straße für attraktive Einzelhandelslösungen.

Nun zur Vorlage:

Da heißt es zunächst auf Seite 2: Die zu treffende Richtungsentscheidung beziehe sich „bezüglich der Weiterentwicklung des städtebaulichen Entwicklungsstandortes Mangin-Gelände ausschließlich auf die vorgesehenen Flächen für die Verwaltung und explizit nicht auf die gesamte Quartiersentwicklung inklusive Wohnbauflächen.“ Jedoch wird dies auf Seite 3 konterkariert mit der Aussage, es müsse für den Aufwuchs im Bereich Welvert und Dattenbergstraße sowie Lyautey und SABA-Areal „als Kompensation eine größere Freifläche zur Verfügung gestellt werden.“ Diese könne von den Bewohnern und Arbeitnehmern der umliegenden Quartiere als Erholungsraum genutzt werden. Gemeint ist der Exerzierplatz zwischen den Gebäuden, der bisher u.a. auch als Park- und Freiraum für Verwaltung und Besucher vorgesehen war.

Warum beschneidet man den Verwaltungsstandort, obwohl doch hier z. B. der §13a herangezogen werden könnte, wohlgemerkt für den Oberen Brühl. Warum sollen wir auf Entwicklungsmöglichkeiten zugunsten der privat entwickelten Standorte Welvert und Lyautey verzichten?

Nun konkret zur Vorlage:

Sie halten an den Kompaniegebäuden fest, vorzugsweise, „um bisherige Mietkosten“ zu reduzieren. Von einem Gesamtkonzept ist allerdings keine Rede. Sie verlegen lediglich Bürgeramt ohne Bürgerservicezentren, Rechtsamt, Rechnungsprüfungsamt, Personalrat, Stabstelle Digitalisierung und die Telefonzentrale und Archiv.

Es ist in Ihren Überlegungen nicht erkennbar, wie dadurch signifikant Verwaltungsflächen eingespart werden können, die ja, wie alle bisherigen Untersuchungen gezeigt haben, die entscheidende Stellschraube darstellen, um unsere laufenden Verwaltungskosten im Interesse des Gesamthaushaltes deutlich zu reduzieren. Wie Sie dem vorliegenden Faktenmaterial entnehmen können sind die Verwaltungseinheiten im Steinelareal in Schwenningen auf durchschnittlich 40 m² pro Person untergebracht. In Villingen sind es deutlich weniger, zum Teil 25 m². Das ist auch der bisherige Zielwert für die Verwaltungsbündelung gewesen. Wenn sie also in Schwenningen lediglich ca. 10 von 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Steinelareal verlegen wollen heißt das, dass die verbleibenden Arbeitsplätze so unwirtschaftlich bleiben wie bisher, ein Zustand, der sich auf Grund der Gebäudestruktur nicht verändern lässt.

Wo ist der Preis für all das in der „Variante neu 2019“? Die Arbeitsplätze in der Winkelstraße wären in der „Variante alt 2018“ zu 100% enthalten und im Oberen Brühl!!! Hier fehlen sie in der Berechnung.

Als Fazit ergibt sich, dass alle Überlegungen, hinsichtlich einer weiteren Verbesserung der Effizienz der Verwaltung, z. B. die Einführung eines Dienstwagenpools anstelle der bisherigen wenig nachhaltigen Nutzung von Privatfahrzeugen der Mitarbeiter für dienstliche Zwecke obsolet sind. Ja in verschiedenen Bereichen wird sogar die Ineffizienz noch gesteigert. Als die Stadt vor einigen Jahren beispielsweise die überwiegend von technischen Ämtern genutzte Registratur innerhalb des Stadtarchivs in Schwenningen zusammenführte, geschah dies vor dem Hintergrund der überwiegend dort notwendigen Nutzung. Die nunmehr vorgesehene Bündelung des Archivs in Villingen ist zwar aus Sicht des Archivs sinnvoll, führt aber für die in Schwenningen verbleibenden technischen Ämter zu einem erheblichen Mehraufwand. Um hier gleich einem Einwand zuvor zu kommen, leider lässt sich hier eben nicht alles einfach digital lösen.

Sie führen aus, man wolle mit dem aufgezeichneten „Halb-und-halb-Konzentrationsprozess“ mehr Spielraum für andere Entscheidungen, vorzugsweise im Bereich Schulen und Kindertageseinrichtungen, erhalten. Man wolle den „Kostendruck abfedern“ aber das Wort vom strukturellen Defizit – Ausgangspunkt jahrelanger Diskussionen – gibt es hier nicht, Sie reden einfach von Handlungsspielraum bei Investitionen, aber wo das Geld im Vermögenshaushalt denn herkommen soll, wenn nicht im Verwaltungshaushalt gespart wird, das sagen Sie nicht.

Nun, versuchen wir doch herauszufinden, was diese Variante neu 2019 de facto kostet.

In der Variante alt 2018 lagen die Kosten ohne Archiv für 320 Arbeitsplätze bei 42,5 Mio. €. Das sind rund 130.000 € pro Arbeitsplatz.

Wie Sie zu Recht feststellen, würde ein Archivneubau ca. 7,3 Mio. € kosten. Wenn man also diese 7,3 Mio. € einmal aus Ihrer leider in keiner Weise untersetzten Zahl von 33 Mio. € für Ihre Idee abzieht, verblieben 25,7 Mio. €, die für die Unterbringung der reinen Verwaltungseinheiten benötigt würden.

Da für den direkten Vergleich der Varianten das Archiv nicht dabei sein kann, rechnen wir die 7,3 Mio. € wieder raus und haben dann in Ihrer Variante Kosten in Höhe von 25,7 Mio. €. Für die umzuziehenden Dienststellen und Behördenteile haben wir den Stellenplan 2019 durchgesehen und uns erkundigt, wie viele Mitarbeiter*innen denn dann in das Gebäude kommen. Es sind 109 Mitarbeiter*innen, für die jetzt 25,7 Mio. € investiert werden sollen – wie gesagt, das Archiv bauen wir jetzt einmal woanders für anerkannte 7,3 Mio. €.

Ein Arbeitsplatz in der Variante neu 2019 kostet dann 235.000 €, fast doppelt so viel wie in der vom Gemeinderat im vergangenen Jahr beschlossenen Variante! Und das – so wie wir das lesen – ohne „höhere Kosten für die Ausstattung“, also mit den alten Möbeln!

Die behaupteten geringeren Baukosten in den Mannschaftsgebäuden lassen sich hier nicht wiederfinden. Hier sollen laut Vorlage: „statt der kostenintensiven Umbauten für moderne Büroräume … überwiegend Lagerflächen und weniger Büroräume“ entstehen, und „die höheren Kosten für die Ausstattung der bei der alten Variante konzipierten Großraumbüros“ und „die bisher angedachte Großraumbürolösung mit aufwendigen Ausstattungselementen wie schallabsorbierenden Trennwänden und teuren Designmöbeln“ sollen entfallen. Wo sieht man das?

Unserer Kenntnis nach sollten mit der 2018er Variante moderne neue Arbeitsplätze geschaffen werden, wofür 2 Millionen € für die neue Ausstattung vorgesehen waren, nach dem neuen Konzept ziehen die Mitarbeiter mit ihren eigenen Möbeln – in welchem Zustand auch immer – um.

Wohlgemerkt, ohne strukturelle Veränderungen, ohne eine Perspektive, strukturelle Defizite in einer räumlich konzentrierten Unterbringung jemals schöpfen zu können.

Dass in der Vorlage in der Tat noch Synergieeffekte beziffert werden, obwohl keine strukturelle Änderung stattfindet, lediglich Ämter auf der Gemarkung in andere Ecken verschoben werden, das hat uns echt irritiert, auch wenn es nur noch 100.000 € sind, ich glaube die kann man vergessen sie sind wohl eher dazu da, immerhin eine zu vernachlässigende Differenz in Höhe von 43.000 € p.a. zugunsten der 2019er Variante darstellen zu können.

Es wäre daher in jedem Fall sinnvoller und wesentlich wirtschaftlicher das Stadtarchiv in einem geeigneten Neubau unterzubringen. Wenn Sie keine wirkliche Bündelung der Verwaltung wollen, stehen Sie dazu und suchen Sie für die Mannschaftsgebäude eine alternative Nutzung und verkaufen Sie uns nicht irgendein definitiv zu teures Vorhaben.

Was haben Sie da eigentlich 10 Monate lang gerechnet?

Und nun zu Ihrer Schwenningen-Legende, oder wie man heute sagt, zu Ihrem Schwenningen-Narrativ:

Ein wesentliches Thema ist ja der behauptete Verlust an Publikumsverkehr und der behauptete Kaufkraftverlust. Sie sprechen von einem „publikumsintensiven Fachamt wie dem Baurechtsamt“, das hat uns echt überrascht! Wer geht da denn so am Tag alles aus und ein? Das Rathaus-Publikum – „die Kundenfrequenz“ – geht unseres Wissens in das Bürgerservice-Zentrum, da geht gar nichts an Publikum und Frequenz verloren. Wir bezweifeln, dass das Fach-Publikum im Baurechtsamt erstens groß ist und zweitens in der Lage ist, den Schwenninger Einzelhandel auch nur unwesentlich zu stimulieren.

Da ist das Scheinargument, wonach die Schwenninger Innenstadt den Verlust der rund 90 Mitarbeiter*innen als Frequenzbringer nicht kompensieren könnte. Haben Sie einmal nachgerechnet? Angenommen jeder von diesen würde an jedem Arbeitstag, und ich halte das für relativ viel, 10,- € in der Schwenninger Innenstadt ausgeben, würde das bei rund 220 Arbeitstagen im Jahr einem Gesamtumsatz im gesamten Schwenninger Innenstadthandel von gerade einmal 200.000,- € entsprechen. Versuchen Sie mir bitte nicht zu erzählen, dass davon das Schicksal der Schwenninger Innenstadt abhängen würde. Das ist schlicht lächerlich.

Mit dem täglichen Brotzeitkonsum von 90 Verwaltungsmitarbeitern gegen Amazon & Co – die werden von Ihnen erwähnt – anstinken zu wollen ist geradezu weltfremd. Der behauptete Verlust an „Kundenströmen“ ist eben nur behauptet, die 90 abgezogenen Stellen haben damit genauso wenig zu tun wie die verbleibenden 110 Arbeitsplätze im Schwenninger Rathaus. Und hier ist es an der Zeit für meine Fraktion zu betonen, dass wir mit dem Rathaus einen starken Verwaltungsstandort in Schwenningen belassen wollen, wie alle anderen auch, die beiden Rathäuser sind die 2 in der 2+1 Variante.

Die Ausführungen zur Bedeutung der städtischen Mitarbeiter*innen in backoffice-Bereichen für die Entwicklung von Einzelhandelschancen und Urbanität sind städtebauliche Lyrik und gehören zur Kulisse der Vorlage, bringen uns in der Kernfrage jedoch nicht weiter.

Dann gibt es noch das Argument, die denkmalgeschützte Substanz besser pflegen zu können. Es kann sich ja nur um die Obere Straße 4 handeln. Ich bezweifle das ganz erheblich, denn wir machen gerade in Villingen an sehr vielen Stellen die Beobachtung, dass es verantwortungsvolle Privatleute sind, die nebenbei auch noch steuerlich gefördert, wertvolle denkmalgeschützte Bausubstanz hervorragend erhalten und pflegen. Jüngste Beispiele in der Villinger Innenstadt präsentieren wir Ihnen gerne.

Und dann sind da noch die angeblichen Großraumbüros. Unter einem Großraumbüro versteht die Literatur eine räumliche Einheit in der wenigstens 20 Personen arbeiten. Dies war in der ursprünglichen Planung überhaupt nicht vorgesehen. Einheiten von 8, höchstens 10 Personen bilden in diesem Konzept und das auch nur für vergleichsweise wenige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eher die Ausnahme und, soweit wir uns erinnern, haben gerade Dienststellen des Dezernats II explizit danach gefragt.

Andererseits bildet die hohe Flexibilität des Baukörpers die Chance individuell auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter und der Arbeitsorganisation zu reagieren. Sie hingegen nötigen die Mitarbeiterschaft dauerhaft in unzureichenden Raumstrukturen, beispielsweise in der Oberen Straße zu arbeiten Aus einem ehemaligen, unter Denkmalschutz stehenden historischen Gasthof machen Sie keinen praktikablen Verwaltungsbau.

Also:

· Synergieeffekte = 0

· Effizienzgewinn = 0

· Beitrag zur Reduzierung des Verwaltungshaushalts nicht gegeben

· Kosten pro neuem Arbeitsplatz doppelt so hoch

· 2+2+X: Das können wir uns nicht leisten und es brächte nicht nur nichts, es kostet zu viel

Ausführungen zu den Verhandlungen mit der BIMA: Interessant aber nicht weiterführend, da zu allgemein das ganze Mangin betreffend, keine spezifischen Angaben zum Verwaltungsstandort, was letztlich unerheblich ist, denn wir kaufen auf jeden Fall alles.

Wesentliches Argument:

130.000 €/Arbeitsplatz vs. 245.000 €/Arbeitsplatz

Aber wir brauchen Lösungen, deshalb schlagen wir Ihnen folgendes vor.

wir besinnen uns unserer Beschlüsse der vergangenen Jahre und setzen dieses Vorhaben endlich in die Tat um. Der immer noch nicht vollzogene Ankauf des Geländes ist dazu ein erster entscheidender Schritt.

Wenn Sie sich, obwohl sinnvoll, dazu nicht durchringen können, entscheiden wir wenigstens endlich den Neubau des Stadtarchivs auf dem Areal wie vorgesehen umzusetzen. Wie ich dargestellt habe, wäre dies mit 7,3 Mio. € eindeutig die deutlich kostengünstigere Lösung.

Unser Beschlussantrag:

1. Die Stadtverwaltung verfolgt weiter die Variante alt 2018.

2. Die Variante 2019 wird nicht weiter verfolgt.“

Soweit die Stellungnahme von Mirbachs. Das von ihm kritisierte Konzept der Stadtverwaltung findet sich auf der Internetseite der Stadt unter folgendem Link:

https://ris.villingen-schwenningen.de/ris/show_pdf.php?_typ_432=vorl&_doc_n1=81511100207.pdf&_nk_nr=8&_nid_nr=81511100207&_neu_dok=&status=1&x=24&y=11