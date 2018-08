Vollständig in der Versenkung der städtischen Verwaltung verschwunden ist der Antrag der Freien-Wähler-Fraktion im Gemeinderat, möglichst bald die Neue Tonhalle mit einem Anbau zu erweitern. Aufhorchen lässt die Begründung der Stadtverwaltung: "Das Thema wurde von unseren Fachämtern nicht weiterverfolgt wegen der Vielzahl der derzeit laufenden Projekte", sagte die städtische Pressesprecherin Oxana Brunner. Es sei auch nicht absehbar, "bis wann dies wieder aktiv von uns aufgegriffen wird". Andreas Flöß, Fraktionssprecher der Freien Wähler, will sich damit nicht abspeisen lassen: "Ich rechne fest damit, dass das Thema bald auf die Tagesordnung kommt."

Es war im Februar 2017, also vor anderthalb Jahren, als Flöß im Namen seiner Fraktion die Erweiterung der Tonhalle um ein neues Foyer förmlich im Gemeinderat beantragte. Damit ließe sich die Vermarktung der Halle mit einer Kapazität von annähernd 1000 Sitzplätzen deutlich verbessern und die Halle wettbewerbsfähiger machen. Denn diese ist für viele Veranstaltungen zu klein oder stößt an ihre Grenzen. Erweiterungspläne liegen in einer Vorstudie bereits beim Michael Muffler, dem Tonhallen-Architekten, in der Schublade. "Das Grundstück ist da, der Architekt ist da, ein Konzept besteht und das Geld ist weitgehend vorhanden", stellte Flöß damals fest. Die Freien Wähler beantragten daher, dass die Planung und Ausschreibung der Bauarbeiten noch 2017 und der Baubeginn im Frühling 2018 erfolgen sollte, sodass der Anbau Ende 2018 oder Anfang 2019 in Betrieb genommen werden kann.

Diese Vorstellung erweis sich allerdings als reines Wunschdenken. Denn die Stadtverwaltung hat diesen Fraktionsantrag bisher einfach nicht bearbeitet. Geschweige denn wurde dem Gemeinderat ein Konzept vorgelegt. "Die Sache liegt auf Eis", verrät Pressesprecherin Oxana Brunner. Auch für den Herbst 2018 sei keine Gemeinderatsvorlage geplant.

Verwundert äußerte sich Stadtrat Andreas Flöß. Ihm sei im Frühjahr von der Verwaltung mitgeteilt wurden, ein Konzept solle im April auf die Tagesordnung kommen. Dass das Thema auf Eis gelegt wurde, sei ihm nicht bekannt. "Ich habe von der Stadt keine Absage erhalten." Generell äußerte er Verständnis, dass die Planungs- und Bauabteilungen der Stadt derzeit mit einer Fülle größerer Baumaßnahmen stark beansprucht sind. "Dass derzeit andere Dinge wichtig sind, wissen wir. Doch unser Antrag kann nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden", stellte er fest. "Ich gehe davon aus, dass wir nach der Sommerpause auf unseren Antrag eine Antwort der Stadt bekommen werden."

Denn nach wie vor halten die Freien Wähler das Projekt für schnell umsetzbar. Denn die Stadt müsste sich planerisch nicht verausgaben, könnte auf die Muffler-Pläne zurückgreifen und diesen mit der weiteren Planung beauftragen. Außerdem liegen auf dem Konto der Tonhallen-Gesellschaft noch zwei Millionen Euro eines Grundstücksverkaufs im Kurgebiet. Damit wäre auch die Finanzierung um rund die Hälfte gesichert. "Das Oberzentrum braucht endlich eine Halle für rund 1000 Leute", fordert Flöß. Für die Vermarktung der Halle sei dies ein riesiger Sprung nach vorne.

Die Anbaupläne Ein erster Erweiterungsentwurf sieht vor, auf dem Tonhallen-Vorplatz einen zweistöckigen quadratischen Anbau mit einer Nutzfläche von 1900 Quadratmetern zu erstellen, der mit einem zweistöckigen Gang mit dem Hauptgebäude verbunden wird. Im Erdgeschoss ein Windfang, der Kassenbereich, das Foyer mit 380 Quadratmetern, die Garderobe, die Lounge und Sanitärräume, im Obergeschoss drei zusätzliche Seminar- sowie ein Lagerraum. Geschätzte Kosten: Rund 3,5 Millionen Euro. Damit könnte das Platzangebot in der Tonhalle bei Reihenbestuhlung von derzeit knapp 700 auf knapp 1000 Plätze erweitert werden. (est)

