Große Aufregung heute Morgen in den sozialen Netzwerken: Ein Mädchen kam nach der Schule nicht nach Hause. Die Mutter meldete die Schülerin bei der Polizei in Villingen-Schwenningen als vermisst. Die Frau machte auch in den sozialen Netzwerken auf eine mögliche Notlage der Tochter aufmerksam. Bange Stunden vergingen, die Polizei suchte öffentlich nicht nach ihr. Das sei immer eine schwierige Gratwanderung, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion. Am Nachmittag kurz nach 15 Uhr tauchte das Mädchen dann wieder zuhause auf, wie der Polizeisprecher ausführte.

