Samstag, 12.50 Uhr. Seit 45 Minuten läuft in der Stadt ein Großeinsatz. Hundestaffel und Hubschrauber suchen einen Jungen. Die Polizei suchte im Bereich Erbsenlachen, Hammerhalde, Volkertsweiler, Kneippbad, Hubenloch, Kasernengelände.

Ein autistischer Junge wurde vermisst. Um 13.30 Uhr dann die frohe Botschaft. Der Junge wurde gefunden.

Zur Überraschung aller Einsatzkräfte tauchte das Kind in Rottweil beim Bahnhof auf. Nach ersten Erkenntnissen sei der Kleine offenbar in Villingen in den Zug eingestiegen und in Rottweil wieder ausgestiegen, hieß es Samstag am frühen Nachmittag von einem Einsatzleiter