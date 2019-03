Villingen-Schwenningen – Die Stadt will künftig mehr Immobilienbesitzer überzeugen, Wohnungen zu vermieten – vor allem auch an sozial schwächere Menschen. Raumteiler heißt das Projekt, über das der Verwaltungs- und Kulturausschuss am Mittwoch diskutiert. Allerdings kann die Stadt nur beraten, betreuen und vermitteln, geht etwas schief, ist der Vermieter auf sich gestellt, wie Jutta Badstieber am eigenen Leib erfahren musste.

Das hat Jutta Badstieber erlebt: Sie hat 2017 nach dem Tode ihrer Mutter das Elternhaus in Schwenningen über die Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen an eine syrische Flüchtlingsfamilie vermietet. Das Ergebnis: Das Haus ist nach 18 Monaten Mietdauer komplett ruiniert. "Ich will die Liste der teilweise mutwilligen Schäden gar nicht aufführen, das vormals gepflegte Haus ist nicht wiederzuerkennen", berichtet Jutta Badstieber. Sie fragt sich nun, wie das mit dem neuen Projekt, in dem das Amt für Jugend, Schule und Bildung die Mietverhältnisse mit – unter anderem – sozial benachteiligten Mietern engmaschig betreut soll, funktioniert. Denn: "So war das auch in meinem Fall vereinbart, aber wenn ein Mieter nicht kooperiert und das Amt dieses Verhalten nicht hinreichend ahndet, dann hilft das nicht viel", meint Badstieber. Ihr Rechtsanwalt ist der Meinung, dass sie auf dem finanziellen Schaden im fünfstelligen Bereich sitzenbleiben wird.





So hat die Stadt reagiert: Ein Krisengespräch nach dem Auszug der Familie mit der Integrationsbeauftragten fand Jutta Badstieber wenig hilfreich. "Ihr Vorschlag war, dass der Mieter angehalten werden sollte, selbst mit einem Handwerker zu renovieren." Dies habe er zunächst widerwillig zugesagt, durfte sich aber nach zwei Monaten ohne Konsequenzen seitens der Stadt dagegen entscheiden. "Ich hätte mir ein klares Auftreten gegenüber dem Mieter gewünscht, der mich auch noch beschimpfen durfte." Auch die Leitungen des Jobcenters und der Ausländerbehörde hatte Jutta Badstieber über den Fall informiert, aber auch hier habe es keine Reaktion gegeben. Besonders bitter für die Vermieterin: Da der Mieter Unmengen von persönlichen Gegenständen zurückgelassen hat, musste sie diese nach Rücksprache mit der Abfallwirtschaftsbehörde auf eigene Kosten entsorgen, obwohl es Dinge seien, die die Stadt selbst dem Mieter immer wieder vor die Tür gestellt habe, wie Kleider und Spielzeug.

: Jutta Badstieber erkennt ohne Frage die Notwendigkeit an, sozial Bedürftigen und zugewanderten Personen von kommunaler Seite helfen zu müssen bei ihrer Suche nach bezahlbarem Wohnraum. Aber ihrer Meinung nach gehe dies nur, wenn in Villingen-Schwenningen der Mietvertrag direkt zwischen Jobcenter und Vermieter abgeschlossen wird, zumindest für jene Gruppe von Mietern, die Grundsicherung erhalten. So werde das in vielen Städten Deutschlands auch gehandhabt. Ihr persönliches Fazit: Sie fühlte sich von der Stadtverwaltung alleine gelassen, als die Situation schwierig wurde. Weitere Reaktionen: Ein Villinger, der namentlich nicht genannt werden möchte (Name der Redaktion bekannt), kann die Erfahrungen von Jutta Badstieber nur bestätigen. Nach dem Auszug einer Familie, die Miete wurde ebenfalls vom Jobcenter überwiesen, lag die Wohnung mehr oder weniger in Trümmern. Auch der Auszug zog sich über Wochen und in dieser Zeit waren die Vermieter oft wüsten Beschimpfungen und Bedrohungen ausgesetzt. Der Schaden: "Knapp 35 000 Euro", so der Villinger, der die Wohnung selbst wieder instand gesetzt hat. Grundsätzlich begrüßt er die Initiative der Stadt, leer stehenden Wohnraum besser nutzen zu wollen. "Aber de facto ist es doch so, dass die Politik sich aus dem Sozialen Wohnungsbau verabschiedet hat, jetzt die dringend benötigten Wohnungen nicht schnell genug bereit stellen kann und deshalb Privatleute die Lücke füllen sollen." Er weist auf eine weitere Lücke hin: Viele Vermieter wiegen sich in Sicherheit, wenn die Miete vom Jobcenter bezahlt wird. Aber: "Der Mieter kann das aber jederzeit ändern und die Miete auf sein Konto überweisen lassen." Er als Vermieter dürfe aber den Sachbearbeiter gar nicht anrufen, es seien nur schriftliche Eingaben möglich. "Und das dauert", weiß der Villinger.





Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt, erklärt, dass sich ein gewisses Risiko bei einer Vermietung nie ausschließen lasse. Die Stadt könne hier aber keine Kosten übernehmen, die dem Vermieter durch eventuelle Schäden entstanden sind. "Das müsste ja dann die Allgemeinheit bezahlen, und das geht nicht", so die Pressesprecherin. Mit dem angedachten Projekt wolle man nur einen Anstoß geben: "Es geht um die Begleitung und eine möglichst passgenaue Vermittlung." Gefragt sei hier natürlich auch bürgerschaftliches Engagement, da es ja darum gehe, Menschen aufzunehmen." Das Projekt "83 integriert" in Konstanz: Oxana Brunner verweist auf das Projekt "83 integriert" in Konstanz, das Vorbild für das Projekt "Raumteiler" war. Dort wollte ein Verein für mindestens 83 Flüchtlinge eine Wohnung organisieren, angelehnt an die Einwohnerzahl von Konstanz, die bei 83 000 liegt. "Es gab da nur zwei Fälle, wo ein Mietverhältnis beendet werden musste", berichtet Brunner. Dem Verein ist es gelungen, 105 Wohnungen und Zimmer zu vermitteln. Allerdings ist es in Konstanz so, dass die Stadt 370 000 Euro Fehlbelegungsabgabe an den Landkreis bezahlen muss, weil sie nicht die entsprechende Zahl der zugeteilten Flüchtlinge unterbringen kann. Auch eine Zusage an Ministerpräsident Kretschmann, Bootsflüchtinge aufzunehmen, konnte nicht eingehalten werden.





