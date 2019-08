von Redaktion

Bei der Stadt Villingen-Schwenningen mehren sich die Beschwerden über gefüllte Hundekotbeutel, die in den landwirtschaftlich bewirtschafteten Feldern rücksichtslos entsorgt werden, das geht aus einer entsprechenden Pressemitteilung der Stadt hervor.

Demnach werden aktuell die Felder abgeerntet und die Landwirte stoßen dabei vermehrt auf Hundekot und die eigentlich zur Entsorgung im Müll vorgesehenen gefüllten Plastiktüten. Damit sie nicht mitgeerntet werden, müssen die Beutel händisch aufgenommen und von den Landwirten entsorgt werden.

Sind die Beutel schon gerissen, sind sie kaum noch auflesbar und geraten so in das wertvolle Erntegut. Das Privateigentum der Landwirte wird somit stark verschmutzt, was in der Folge einen hohen Schaden für die Bauern bedeutet, so die Stadt.

Die Stadt Villingen-Schwenningen bittet nun ausdrücklich darum, dass Müll jeglicher Art, insbesondere Hundekotbeutel, in entsprechenden Behältern entsorgt wird.