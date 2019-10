Villingen-Schwenningen vor 3 Stunden

Verkehrsclub testet Haltestellen: Für den Romäusring gibt‘s schlechte Noten

Eine dunkle Unterführung und eine fehlende direkte Querungshilfe: Am Gymnsium am Romäusring könnten Schüler die Straße theoretisch sicherer überqueren. Im Rahmen eines bundesweiten Projekts hat der Verkehrsclub Deutschland (VCD) drei Haltestellen in VS überprüft.