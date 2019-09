von Eva Maria Vaassen

Seit fünf Monaten sitzt ein 44-jähriger Mann aus dem Raum Villingen in Untersuchungshaft. Seine von ihm getrennt lebende 40-jährige Ehefrau bezichtigt ihn unter anderem der vierfachen Vergewaltigung, was eine Anklage der Staatsanwaltschaft Konstanz zur Folge hatte. Jetzt versucht der Mann, sich vor den Neunten Strafkammer am Landgericht Konstanz gegen die Anklage zur Wehr zu setzen.

44-Jähriger räumt einen Fall ein

Am ersten Verhandlungstag verlas sein Verteidiger eine Erklärung, in der der 44-Jährige mitteilte, dass er lediglich einen einzigen Fall der Vergewaltigung einräume. Er bedauere die körperlichen Verletzungen und die Ehrverletzung sehr, die er seiner „geliebten Frau“ damit angetan habe, hieß es. Er sei erheblich betrunken gewesen an jenem Abend. Gewalt habe er so gut wie keine angewendet.

Frau das Handy weggenommen

Dass er damals versucht haben soll, seiner Frau unter Zwang eine alkoholische Flüssigkeit einzuflößen, bestritt er ebenfalls. Er habe sie auch nicht, wie behauptet, eingeschlossen, sondern ihr nur das Handy weggenommen. Eine Polizeibeamtin berichtete später, man habe eine Flasche mit der von der Geschädigten beschriebenen Flüssigkeit in der Wohnung gefunden, an der noch ihre ausgerissenen Haare geklebt hätten. Außerdem sei eine Verletzung an ihrer Lippe dokumentiert.

Freundin machte sich Sorgen um die Frau

Diese eingeräumte Vergewaltigung, begangen im März, war zunächst die einzige, die zeitnah polizeibekannt wurde. Eine Freundin der 40-Jährigen hatte damals aus Sorge die Polizei verständigt, nachdem sie die Frau nicht mehr per Handy hatte erreichen können. Sie wusste, dass der 44-Jährige trotz räumlicher Trennung immer wieder in der ehemals gemeinsam mit seiner Frau und zwei Kindern bewohnten Wohnung auftauchte. Den Schlüssel habe er nicht abgeben wollen, hatte die Noch-Ehefrau bei einer polizeilichen Vernehmung berichtet. Er sei seit Februar immer wieder ungebeten bei ihr aufgetaucht, wobei es zu drei weiteren Vergewaltigungen und einer Bedrohung gekommen sei. Die Details musste die Frau vor Gericht noch einmal genau schildern. Zuvor bat sie um einen Ausschluss der Öffentlichkeit.

Zu Nacktfotos gezwungen

Aus der Anklageschrift wurde bekannt, dass der 44-Jährige auch bei den anderen Übergriffen zum Teil erhebliche Gewalt eingesetzt haben soll. Er soll ihr gedroht haben, zunächst sie und dann sich selbst umzubringen, falls sie sich wirklich von ihm trennen würde. In einem Fall soll er sie gezwungen haben, für Nacktfotos zu posieren, damit er „eine Erinnerung“ an sie habe. All dies bestritt der 44-Jährige. In einem Fall habe er seiner Frau nur deshalb ein Kissen auf das Gesicht gedrückt, weil sie nach einem Streit „einen hysterischen Anfall“ gehabt habe, erklärte er. Obwohl seine Frau bei der Polizei berichtet hatte, dass sie die Scheidung wollte, behauptete der 44-Jährige:“Wir haben uns nur ein bisschen gestritten in dieser Zeit.“