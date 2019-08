Ein vergessener Topf mit Milch auf einem eingeschalteten Herd hat am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr einen Feuerwehreinsatz an einem Mehrfamilienhaus am Kopsbühl ausgelöst. Ein Rauchmelder brachte einen Wohnungsnachbarn und schließlich die Feuerwehr auf den Plan. Die eintreffenden Wehrmänner zogen den vergessenen Topf vom Herd und lüfteten die Wohnung. Der 45-jährige Wohnungsinhaber hatte den Rauch der angebrannten Milch eingeatmet und musste vorsorglich ins Klinikum gebracht werden.

