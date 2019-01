Schwarzwald-Baar – Schon zum sechsten Mal loben das Medienhaus SÜDKURIER und die Sparkasse Schwarzwald-Baar den großen Vereinswettbewerb aus. Neu ist bei dieser Auflage: Hilfsorganisationen wie Feuerwehr, Rotes Kreuz, Malteser, Technisches Hilfswerk, DLRG und Bergwacht aus dem Kreisgebiet

Schwarzwald-Baar dürfen sich mit ihren Gruppenvorhaben ebenfalls um Preisgelder bewerben. Insgesamt werden dabei über 100 000 Euro vergeben.

Teilnahmeschluss ist bereits am 24. Februar. Mitmachen ist aber für Aktive aus den Vereinen denkbar einfach. Wer in seinem Club oder in seiner Helfergruppe eine nachhaltige Aktion umgesetzt hat oder demnächst definitiv vorhat, kann dies kurz auf dem Bewerbungsbogen notieren und absenden.

Der Vereinswettbewerb 2019 gliedert sich 2019 erstmalig in zwei Kategorien – einmal die Vereine und zudem der gesonderte Bereich der Hilfsorganisationen. Die Leser dieser Tageszeitung stimmen zweimal über die jeweiligen nachhaltigen Projekte ab. In dieser Zeitung werden die Vorhaben von Vereinen und Helfer-Gruppen im Frühjahr einzeln vorgestellt. Die SÜDKURIER-Leser stimmen anschließend dazu ab. Die hierfür erforderlichen Coupons erscheinen rechtzeitig in dieser Zeitung.

Speziell in der Kategorie Vereine vergibt eine hochkarätig besetzte Jury im Frühsommer Preisgelder in der Dimension von 30 000 Euro. Hier haben alle zum Wettbewerb eingereichten Vorhaben eine zweite Gewinnchance, zusätzlich zu den Leser- und zum Social-Media-Preis.

