von Niklas Trautwein

Die Kneipp-Therapie ist ganzheitlich und zielt darauf ab, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Sie beruht auf dem Prinzip der Übung, des Trainings zur Harmonisierung aller körperlichen und geistig-seelischen Funktionen. Durch die Anregung der Selbstheilungskräfte sollen Widerstandsfähigkeit und inneres Gleichgewicht an Kraft gewinnen, sodass der Mensch eine starke Position gegenüber allen Anforderungen des Lebens gewinnen kann.

Die Kneipp-Medizin oder Kneipp-Therapie ist ein nach dem Pfarrer Sebastian Kneipp benanntes Behandlungsverfahren, das Wasseranwendungen, Pflanzenwirkstoffe, Bewegungs- und Ernährungsempfehlungen beinhaltet. Selbstverständlich folgt auch der Kneippverein Villingen/Königsfeld dem Gedanken seines Namensgebers. Um den Kneippgedanken weiter bestmöglich umzusetzen, möchte der Villinger und Königsfelder Verein direkt an der Brigach eine Wassertretanlage bauen. Um das Projekt „Wassertretanlage an der Brigach“ zu finanzieren, hat sich der Kneippverein beim großen Vereinswettbewerb beworben.

Der Standort direkt an der Brigach eignet sich für die Umsetzung der Aktion, da dort schon Stufen hinunter zum Fluss und auch Sitzplätze vorhanden sind. Um sicher ins Wasser gehen zu können, benötigt man allerdings noch einen Handlauf entlang der Stufen, die bis ins Wasser führen. Zudem sollte das Geländer rund drei bis vier Meter lang sein und schließlich wieder aus dem Wasser herausführen. Als Materialien werden dafür regelmäßig rostfreier Stahl oder Stein und Beton genutzt, wobei die kostengünstigere Alternative darin bestünde, den Untergrund natürlich zu belassen. Es gibt vorgefertigte Betonteile, die rund 5000 Euro kosten. Rechnet man den Handlauf dazu, beansprucht die Aktion Aufwendungen in Höhe von 15 000 Euro. „Allerdings erwägen wir eine Art Patenschaft, wenn wir ein richtiges Becken bauen müssten“, so Schatzmeister Brundhilde Diel-Hourani. Dort könnten die Namen der Spender auf einer Kachel oder einem Baustein geschrieben stehen.

Die Möglichkeiten der Umsetzung einer solchen Wassertretanlage sind vielfältig, sodass man auch rutschhemmende Bodenplatten oder raue Steine als sicher begehbaren Untergrund befestigen könnte. Wichtig wäre jedoch eine möglichst tiefe Stelle von etwa 60 Zentimetern, damit man knietief im Wasser stehen beziehungsweise gehen kann. Ein solches Projekt soll mindestens zehn Jahre fortbestehen, und jeder, der nach Villingen kommt, könnte davon profitieren.