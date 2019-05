von Jochen Schwillo

Das Deutsche Rote Kreuz in Schwenningen, beabsichtigt einen einen VW-Caddy, nebst Rollstuhlrampe zu erwerben. Von diesem Fahrzeug sollen unter anderem die Besucher des Neckarforums profitieren.

„Bisher steht der Sozialarbeit des Roten Kreuzes kein eigenes Fahrzeug zur Verfügung“, sagt Schwenningens DRK-Vorsitzender Thomas Hofelich und erklärt, dass man vielmehr immer beim Fahrdienst oder bei einem Personenbeförderungsunternehmen nachfragen musste, ob ein für die jeweilige Beförderung geeignetes Fahrzeug zur Verfügung gestellt werden kann.

Da im Neckarforum, dem Marktplatz der internationalen Begegnungen und Treffpunkt von Menschen aller Generationen in der August-Reitz-Straße 20, unterschiedlichste Veranstaltungen und Treffen organisiert werden, um auch behinderte Menschen in die Gesellschaft mit einzubeziehen und in die ehrenamtliche Arbeit zu integrieren, wolle man das Fahrzeug dazu nutzen, auch den Menschen, die nicht mehr so mobil sind, die Möglichkeit zu bieten, an Gedächtnistraining, Seniorengymnastik, Interkulturellen Sprach- und Spielgruppen, Reparaturcafé oder einem gemeinsamen Mittagstisch für interessierte Bürger teilzunehmen.

„Zu diesen Treffen und Veranstaltungen, werden Menschen mit Behinderung und interessierte Bürger aus Schwenningen und der näheren Umgebung, zu Hause abgeholt und nach Ende der Veranstaltung wieder nach Hause gebracht“, so Thomas Hofelich.

Weiter können mit dem Fahrzeug auch Kleidungsstücke abgeholt werden, die man im DRK-Kleiderladen erwerben kann. Es gibt auch die Möglichkeit, dass auf Hilfe angewiesene Menschen mit dem Kleinbus des DRK zu Geschäften und Behörden gefahren werden, um dort Einkäufe zu tätigen, oder ihre Formalitäten zu erledigen. Ein Bücherdienst und Essen auf Rädern runden die vielfältigen Einsätze des Fahrzeuges und der Helfer ab.

Die Sozialarbeit wird von einer der Gemeinschaften des DRK Ortsvereines Schwenningen verrichtet und ist somit im Gesamtverbund des Ortsvereines eingebunden. In dieser Gemeinschaft sind Vereinsmitglieder ehrenamtlich tätig. Die Tätigkeiten werden schon seit Jahren unter erschwerten Bedingungen verrichtet.

Durch die Anschaffung des Fahrzeuges werden die Arbeitsabläufe innerhalb des DRK erheblich erleichtert und verbessert, da ist sich Thomas Hofelich sicher. „Das besagte Fahrzeug kann bei überschlägiger Betrachtung über einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren eingesetzt werden“, stellt Thomas Hofelich fest.