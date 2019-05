von Niklas Trautwein

Villingen-Schwenninen – Immer mehr Kinder und Jugendliche bringen Pfaffenweiler in Bewegung – die Schülerzahlen an der Grundschule steigen, die örtlichen Vereine wie beispielsweise die KJG, der Tennisclub und auch der FC Pfaffenweiler (FCP) freuen sich über ein zuletzt steigendes, pulsierendes Vereinsleben mit immer mehr Kindern und Jugendlichen. Um hier weitere Angebote zu schaffen, möchten die Verantwortlichen des FC 1932 Pfaffenweiler mit der Aktion „Bewegte Kinder im Ort – der FCP baut einen Soccercourt“ den Kindern und Jugendlichen im Ort und Verein eine zeitgemäße, ansprechende, motivierende und moderne Bewegungsmöglichkeit schaffen.

Die Idee des Projekts beinhaltet dabei nicht nur das Vereinstraining, sondern berücksichtigt dabei vor allem auch die sich verändernden Rahmenbedingung und Anforderungen der Kinder. Kinder und Jugendliche verbringen heute immer mehr Zeit mit elektronischen Medien. Das hat gravierende gesundheitlich und auch gesellschaftliche Konsequenzen. „Der Soccercourt in Pfaffenweiler würde unseren Kindern eine weitere Möglichkeit bieten, sich ungezwungen, ohne Anleitung zu bewegen“, so Tobias Hummler, Jugendtrainer beim FC Pfaffenweiler sowie Deutsch- und Sportlehrer an einem Villinger Gymnasium. Es bedürfe eines Mehrs an „niederschwelligen Angeboten“. Natürlich sollten auch bereits im Verein aktive Kinder und Jugendliche ein weiteres Bewegungsangebot erhalten, aber auch vor allem nicht in einem Club aktiven Teenagern weitere Möglichkeiten der sportlichen Betätigung geboten werden können.

Bei der F-Jugend seien es über 50 Kinder, die von bis zu acht Trainern in zwei Trainingseinheiten pro Woche den Fußballnachwuchs formten. Und auch die Zahl der Kinder in der E- und D-Jugend wachse immer weiter an. Der Standort direkt am bestehenden Vereinsgelände des TC 1980 und des FC Pfaffenweiler stellt aus Sicht der Verantwortlichen einen idealen Rahmen dar, da in der näheren Umgebung immer etwas los sei. Mit Eigenleistung und materieller Unterstützung der im Ort ansässigen Bauunternehmer könnten die geschätzten Kosten von 45 000 Euro um rund 13 000 Euro gesenkt werden. Das ist aber noch längst nicht alles, was der Verein aufbringt: Außerdem veranstaltet der FCP gemeinsam mit dem Förderverein der Grundschule einen Spendenlauf, die Jugendtrainer übernehmen einen Teil des Sommertheaters und die Banden des Courts weder an Sponsoren verkauft, um selbst etwas beizutragen, erklären die Motoren des Vorhabens vorab.