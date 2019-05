von Niklas Trautwein

Ob für den Sanitätsdienst, den Betreuungsdienst, für Technik oder Sicherheit: Der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Villingen verfügt über drei Fahrzeuge beziehungsweise Fahrzeuggespanne, mit denen Helfer im Einsatzfall alle Bereiche abdecken können. Für die Bereitstellung einer betreuungsdienstlichen Grundversorgung für unverletzte Betroffene einer Großschadenslage steht der DRK Ortsverein Villingen ein Betreuungsgespann zur Verfügung, das aus einem Ford Transit und einem Betreuungsdienst-Anhänger besteht.

Ist es notwendig, eine Einsatzstelle mit technischer Ausrüstung und Sicherheitsmaßnahmen, wie Beleuchtung oder einer Absperrung gefährlicher Bereiche zu versorgen, rücken die Helfer mit dem Technikgespann, bestehend aus einem vereinseigenen Transporter und einem Technik-Anhänger, aus. Zur Versorgung und zum Transport von Verletzten steht der Villinger Bereitschaft ein Krankentransportwagen zur Verfügung.

In diesem speziell ausgebauten Transit besteht die Möglichkeit, bis zu drei Personen liegend zu transportieren. Mit eingebauter sowie mobiler Sauerstoffeinheit, elektrischer Absaugpumpe, automatischem externen Defibrillator und zahlreichem medizinischen Material ist das Fahrzeug für die Versorgung verschiedenster Notfallpatienten gerüstet.

Für eine abgestimmte Versorgung stehen den Helfern des Roten Kreuzes zahlreiche Rucksäcke und Taschen für die direkte Erstversorgung von Verletzten und unverletzten Betroffenen zur Verfügung. Zur medizinischen Ausstattung gehören zum Beispiel eine Sauerstoffflasche, Beatmungstaschen und Defibrillator.

In den Betreuungsrucksäcken befinden sich beispielsweise Hygieneartikel. Sowohl die Ausrüstung in den Fahrzeugen des Villinger Ortsvereins als auch in seinen Versorgungsrucksäcken- und Taschen wird verbraucht, verschleißt und muss entsprechend aufgefüllt und erneuert werden. Deshalb nimmt die der DRK Ortsverein beim großen Vereinswettbewerb der Sparkasse teil.

„Unsere Helfer sind das ganze Jahr über für die Bevölkerung ehrenamtlich im Einsatz“, so die stellvertretende Bereitschaftsleitung Michelle Müller. Sei es auf Sanitätswachdiensten oder in Notsituationen: Die Freiwilligen investierten Zeit für die Sicherheit anderer Menschen. „Es wird Zeit, den Helfern etwas zurückzugeben“, so Müller.

Mit dem Geld aus der Aktion werde neue Ausrüstung für die Bereitschaft angeschafft, so zum Beispiel neue Jacken, Helmleuchten oder ein Übungsphantom – eine Art Dummy, an dem für den Ernstfall trainiert werden kann. Alle Ausrüstungsgegenstände würden genutzt, um das Ausbildungsniveau des Vereins weiterhin auf einem hohen Niveau zu halten und den Bevölkerungsschutz zu gewährleisten.